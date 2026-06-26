Schiffbau-Hammer: Korea pumpt Milliarden in Amerikas Werften

Die Korea-US Strategic Investment Corporation, vier politische Finanzierungsinstitutionen und drei koreanische Schiffbauer haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um 150 Milliarden US-Dollar in koreanisch-amerikanische Schiffbauinvestitionen zu investieren, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag mit. Dies ist Teil eines deutlich größeren Korea-USA-Investitionspakets über 350 Milliarden US-Dollar. Weitere 200 Milliarden US-Dollar sollen in strategische Sektoren wie Energie, Zukunftsindustrien, Materialien und Batterie-Lieferketten fließen. Die vier politischen Finanzierungsinstitutionen sind die Export-Import Bank von Korea, die Korea Development Bank, die Korea Trade Insurance Corporation und die Korea Ocean Business Corporation, während die drei Schiffbauer HD Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries und Hanwha Ocean sind.

Laut der Mitteilung werden die Parteien im Rahmen der Vereinbarung ein Beratungsgremium einrichten, um Informationen auszutauschen, Projektmöglichkeiten zu ermitteln und die Finanzierung politischer Maßnahmen zu koordinieren. Die jetzt unterzeichnete Absichtserklärung ist offenbar der nächste Umsetzungsschritt. Geplant ist ein gemeinsames Beratungsgremium, das Informationen austauscht, mögliche Projekte identifiziert und staatliche Finanzierungen bündelt. Es geht noch nicht um bereits festgezurrte Einzelinvestitionen in voller Höhe. Reuters schreibt, dass konkrete Projekte noch nicht finalisiert seien und Gespräche mit Washington weiterliefen. Projekte sollen zudem auf wirtschaftliche Tragfähigkeit geprüft werden, etwa ob sie genug Cashflow zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen liefern.

Politisch hängt das Ganze mit dem Handelsdeal zwischen Seoul und Washington zusammen. Südkorea hatte sich im Gegenzug für niedrigere US-Zölle zu dem Investitionspaket verpflichtet. Die jährliche Finanzierung ist laut dem Deal auf 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr gedeckelt, auch um Druck auf den Won und den Devisenmarkt zu begrenzen. Für die Werften ist das strategisch spannend: Die USA wollen ihre geschwächte Schiffbauindustrie modernisieren, während Südkorea über einige der weltweit führenden Schiffbauer verfügt. Schon zuvor wurden konkrete Vorhaben genannt: HD Hyundai und Cerberus planten ein 5-Milliarden-Dollar-Programm zur Modernisierung amerikanischer Werften, Hanwha Ocean kündigte 5 Milliarden US-Dollar für die Philly Shipyard an, Samsung Heavy Industries kooperiert mit Vigor Marine bei Bau- und Wartungsvorhaben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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