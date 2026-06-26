Börsen Update
Börsen Update Europa - 26.06. - MDAX schwach -2,05 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.677,51 PKT und fällt um -1,16 %.
Top-Werte: Bayer +1,78 %, Henkel VZ +0,97 %, E.ON +0,72 %
Flop-Werte: Zalando -5,53 %, Siemens Energy -4,66 %, Infineon Technologies -3,49 %
Der MDAX steht bei 31.491,78 PKT und verliert bisher -2,05 %.
Top-Werte: RENK Group +2,98 %, Nordex +1,92 %, Hugo Boss +0,75 %
Flop-Werte: Porsche Holding SE -5,83 %, TKMS -4,68 %, Salzgitter -4,51 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:43) bei 3.838,26 PKT und fällt um -1,10 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +7,09 %, Nordex +1,92 %, Siemens Healthineers +0,28 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,41 %, SUESS MicroTec -3,55 %, Infineon Technologies -3,49 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.206,93 PKT und verliert bisher -0,79 %.
Top-Werte: DANONE +2,87 %, Bayer +1,78 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,22 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,66 %, Infineon Technologies -3,49 %, BMW -3,05 %
Der ATX steht bei 6.394,17 PKT und verliert bisher -1,48 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +1,34 %, EVN +0,60 %, Verbund Akt.(A) +0,36 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,37 %, Lenzing -3,16 %, voestalpine -3,12 %
Der SMI steht aktuell (13:59:24) bei 14.069,58 PKT und fällt um -1,18 %.
Top-Werte: Swiss Re +0,45 %, CIE Financiere Richemont +0,42 %, Swisscom +0,29 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,86 %, Logitech International -2,68 %, ABB -2,65 %
Der CAC 40 steht bei 8.359,79 PKT und verliert bisher -0,63 %.
Top-Werte: DANONE +2,87 %, Carrefour +1,40 %, ENGIE +0,94 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -3,71 %, Schneider Electric -2,49 %, Accor -2,31 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.163,96 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,84 %, Telia Company +0,67 %, Essity Registered (B) +0,24 %
Flop-Werte: ABB -2,65 %, SSAB Registered (A) -2,31 %, Sandvik -2,01 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.090,00 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,03 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,11 %, Piraeus Port Authority +1,21 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,38 %, Viohalco -2,05 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,99 %
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