Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin rutscht auf 59.333 USD – Krypto-Woche endet im Minus - 26.06.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,64 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 60.662,18USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,43 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,00 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,33 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -7,00 %, ETH/USD um -9,20 %, SOL/USD um -5,62 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -8,96 %.
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