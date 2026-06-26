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    Bitcoin Group: Geschäftsbericht 2025 – Neuausrichtung sichert Kryptomarkt

    2025 stärkt das Unternehmen seine Position mit wachsendem Umsatz, solider Finanzbasis und einem der größten Krypto-Bestände weltweit – flankiert von einem umfassenden Plattform-Relaunch.

    Bitcoin Group: Geschäftsbericht 2025 – Neuausrichtung sichert Kryptomarkt
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatzerlöse 2025: EUR 10,0 Mio. (Vorjahr EUR 9,3 Mio.).
    • EBITDA durch Transformationsinvestitionen plangemäß EUR 0,5 Mio. (Vorjahr EUR 1,8 Mio.).
    • Solide Eigenkapitalquote von 71,8 % und liquide Mittel von EUR 12,6 Mio.; hohe finanzielle Flexibilität.
    • Stabile Dividende von EUR 0,10 je Aktie, wie im Vorjahr geplant.
    • Netto-Krypto-Eigenbestand beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 293 Mio. (marktdynamisch bedingt); einer der weltweit größten Krypto-Bestandshalter.
    • Vollständiger Relaunch von Bitcoin.de als moderne, hoch skalierbare Handelsplattform steht unmittelbar bevor (Ende Juni 2026); neue Trading-App (iOS/Android), >100 Kryptowährungen, Sparpläne, Dynamic Staking, Krypto-Swaps, Transaktionen über kostenfreies Referenzkonto; Handel ab EUR 1; später Angebot unter der Marke futurum für Institutionals/KMU (MiCAR-Lizenzierungsverfahren).

    Der Kurs von Bitcoin Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,10 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,220EUR das entspricht einem Plus von +1,00 % seit der Veröffentlichung.


    Bitcoin Group

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    ISIN:DE000A1TNV91WKN:A1TNV9
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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