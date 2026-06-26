Bitcoin Group: Geschäftsbericht 2025 – Neuausrichtung sichert Kryptomarkt
2025 stärkt das Unternehmen seine Position mit wachsendem Umsatz, solider Finanzbasis und einem der größten Krypto-Bestände weltweit – flankiert von einem umfassenden Plattform-Relaunch.
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- Umsatzerlöse 2025: EUR 10,0 Mio. (Vorjahr EUR 9,3 Mio.).
- EBITDA durch Transformationsinvestitionen plangemäß EUR 0,5 Mio. (Vorjahr EUR 1,8 Mio.).
- Solide Eigenkapitalquote von 71,8 % und liquide Mittel von EUR 12,6 Mio.; hohe finanzielle Flexibilität.
- Stabile Dividende von EUR 0,10 je Aktie, wie im Vorjahr geplant.
- Netto-Krypto-Eigenbestand beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 293 Mio. (marktdynamisch bedingt); einer der weltweit größten Krypto-Bestandshalter.
- Vollständiger Relaunch von Bitcoin.de als moderne, hoch skalierbare Handelsplattform steht unmittelbar bevor (Ende Juni 2026); neue Trading-App (iOS/Android), >100 Kryptowährungen, Sparpläne, Dynamic Staking, Krypto-Swaps, Transaktionen über kostenfreies Referenzkonto; Handel ab EUR 1; später Angebot unter der Marke futurum für Institutionals/KMU (MiCAR-Lizenzierungsverfahren).
Der Kurs von Bitcoin Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -11,10 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,220EUR das entspricht einem Plus von +1,00 % seit der Veröffentlichung.
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