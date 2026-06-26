245 0 Kommentare Bitcoin Group: Geschäftsbericht 2025 – Neuausrichtung sichert Kryptomarkt

2025 stärkt das Unternehmen seine Position mit wachsendem Umsatz, solider Finanzbasis und einem der größten Krypto-Bestände weltweit – flankiert von einem umfassenden Plattform-Relaunch.

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