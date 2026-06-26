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    Bahn erklärt Ursache für bundesweiten Zugstillstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Planmäßiger Switchtausch löste Softwarefehler aus
    • Ausbleiben der Fehlermeldung verhinderte Umschaltung
    • Bahn verschiebt Tausch und plant Nachtwartungen im Netz
    WDH - Bahn erklärt Ursache für bundesweiten Zugstillstand
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, der Vorfall habe sich in der Nacht auf Dienstag ereignet. Korrekt ist die Nacht auf Mittwoch.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein Fehler im digitalen Bahnfunksystem GSM-R hat in der Nacht auf Mittwoch den Zugverkehr im ganzen Land zum Erliegen gebracht - nun hat die Bahn herausgefunden, was genau passiert ist und Gegenmaßnahmen ergriffen.

    Ursache war demnach der planmäßige Tausch eines sogenannten Switches, einer Netzwerkverteilkomponente, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. Als Folge des Austauschs sei ein Softwarefehler aufgetreten.

    Automatische Fehlermeldung blieb aus

    Dieser habe aber nicht wie eigentlich vorgesehen eine automatische Fehlermeldung nach sich gezogen, weshalb das betroffene System nicht auf ein Parallelsystem umgesprungen sei. Der Wechsel habe stattdessen manuell vollzogen werden müssen.

    Zuvor hätten die Mitarbeiter aber ausschließen müssen, dass es sich um einen Cyberangriff handelte. Erst danach habe der Wechsel durchgeführt werden können. Gegen 0.30 Uhr, rund zwei Stunden nach dem Ausfall, funktionierte der Funk wieder und die Züge konnten weiterfahren.

    Vorerst kein weiterer Komponententausch

    Die Bahn hat eigenen Angaben zufolge mehrere Maßnahmen ergriffen, damit sich dieser bisher einmalige Vorfall nicht wiederholt. Vorerst sollen demnach keine weiteren Komponenten getauscht werden, bis mit dem Hersteller des Geräts der Fehler behoben sei.

    Instandhaltungen im System sollen künftig zudem nur noch in der Nacht zwischen 0.00 und 4.00 Uhr durchgeführt werden und nur in dem System, das gerade nicht verwendet wird.

    "Klar ist: Die Modernisierung unserer Infrastruktur ist der einzige Weg nach vorn", teilte der Chef der Bahn-Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mit. "Im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie erneuern wir das aktuelle GSM-R-Netz deshalb gerade noch mal umfassend, unterziehen es einem Upgrade und machen es resilienter."

    Funksystem noch mindestens zehn Jahre im Einsatz

    Das Funksystem GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) ist mehr als 20 Jahre alt, aber nach wie vor europaweiter Standard bei sämtlichen Eisenbahnen. Das Nachfolgesystem FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) ist laut Bahn frühestens in zehn Jahren bereit für den Einsatz. Bis dahin müsse das alte System noch funktionieren.

    Das Bahnfunksystem in Deutschland ist den Angaben zufolge redundant gebaut. Funktioniere ein System nicht, springe der Funk zunächst auf ein Zwillings-System um. Gibt es auch dort Probleme, wechsele der Funk auf eine Rückfallebene über den öffentlichen Mobilfunk. Diese zusätzlichen Systeme hätten in der Nacht auf Dienstag zwar tadellos funktioniert, betont die Bahn. Der automatische Wechsel habe aber aufgrund der ausbleibenden Fehlermeldung nicht geklappt.

    Der Vorfall mit Tausenden betroffenen Reisenden hatte Kritik seitens der Politik und Branchenverbänden ausgelöst, die vor allem auf die überalterte Infrastruktur der Bahn abzielte./maa/DP/zb







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