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    Besonders beachtet!

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    The Platform Group Aktie bricht ein -8,78 % - 26.06.2026

    Am 26.06.2026 ist die The Platform Group Aktie, bisher, um -8,78 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Platform Group Aktie.

    Besonders beachtet! - The Platform Group Aktie bricht ein -8,78 % - 26.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    The Platform Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 26.06.2026

    Mit einer Performance von -8,78 % musste die The Platform Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der The Platform Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,1950, mit einem Minus von -8,78 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die The Platform Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -62,50 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die The Platform Group Aktie damit um -8,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -58,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Platform Group einen Rückgang von -78,15 %.

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    The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,17 %
    1 Monat -58,45 %
    3 Monate -62,50 %
    1 Jahr -87,73 %
    Stand: 26.06.2026, 14:26 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion rund um den AEP-Deal und seine potenziellen Auswirkungen auf den Aktienkurs: Kurssteigerungen bei positiver Deal-Entscheidung, Kursrückgänge bei Abbruch, da dann Bankenfinanzierung infrage stehen könnte. Als nächste Katalysatoren gelten Call/ HV, Kartellamtsfreigabe (erwartet) und Closing. Langfristig werden Zahlen mit/ohne AEP hinterfragt; die Anleihe-Rückzahlung in zwei Jahren bleibt eine relevante Zäsur.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Platform Group eingestellt.

    Zur The Platform Group Diskussion

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    Ob die The Platform Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Platform Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Platform Group

    -16,03 %
    -14,79 %
    -61,44 %
    -65,20 %
    -88,62 %
    -75,28 %
    -96,82 %
    -96,45 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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