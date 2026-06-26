DroneShield Aktie bricht massiv ein - 26.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -8,23 % auf 1,2940€. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,2940€, mit einem Minus von -8,23 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -50,77 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,28 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,74 % 1 Monat -34,61 % 3 Monate -50,77 % 1 Jahr +6,19 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Stand: 26.06.2026, 14:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von DroneShield. Im Fokus stehen der Kursdruck nach der ASIC-Untersuchung, mögliche Aufträge (NATO) als Kursimpuls und die hohe Bewertung (KUV >10, KGV 40–50) im Verhältnis zum Wachstum. Short-Interesse ca. 12% lastet; Skepsis, ob DS die Nische bleibt oder Übernahme/Pleite möglich ist. Anleger warten auf News als Trigger oder Wachstumskatalysator.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

Die DroneShield-Aktie kennt derzeit nur eine Richtung, und zwar nach unten. Innerhalb der letzten drei Monate hat der australische Drohnenabwehrspezialist fast -45% seines Börsenwerts verloren. Was steckt hinter dem massiven Kursrückgang und können Anleger hier nun ein echtes Schnäppchen machen? Das Geschäft brummt immer noch An der operativen Entwicklung kann der jüngsten Kursrückgang der DroneShield-Aktie […] The post DroneShield-Aktie: Fallendes Messer oder echtes Schnäppchen? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,66 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,11 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,46 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,18 % zu

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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