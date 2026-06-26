Fury gibt Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung bekannt

TORONTO, Kanada – 26. Juni 2026 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... – freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner am 25. Juni 2026 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung (die „Versammlung“) bekannt zu geben. Jeder der in der Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 11. Mai 2026 (die „Broschüre“) im Zusammenhang mit der Versammlung aufgeführten und bei SEDAR+ eingereichten Kandidaten für das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wurde zum Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens gewählt, um dieses Amt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger auszuüben.

Insgesamt waren 75.644.125 Stammaktien der Gesellschaft („Stammaktien“) bei der Versammlung anwesend oder durch Vollmacht vertreten, was 39,79 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht.

1. Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder

Durch Beschluss genehmigten die Aktionäre die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs (6). Das Ergebnis der Abstimmung über die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs lautete wie folgt:

Ja-Stimmen % dafür Stimmen dagegen Prozentualer Anteil der Gegenstimmen Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs (6) 72.290.680 95,57 % 3.353.445 4,43 %

2. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Durch einen gefassten Beschluss wurden alle in der Mitteilung aufgeführten Kandidaten für die Wahl zum Verwaltungsrat zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft gewählt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Wahl des Verwaltungsrats lautete wie folgt:

Name des Kandidaten Stimmen dafür Prozent-ualer Anteil der Ja-Stimmen Enthaltungen Prozentualer Anteil der Enthaltungen Forrester A. Clark 58.006.167 99,30 % 406.681 0,70 % Brian Christie 49.066.487 84,00 % 9.346.361 16,00 % Steve Cook 42.174.798 72,20 % 16.241.441 27,80 % Michael Hoffman 43.713.594 74,84 % 14.695.863 25,16 % Alison Sagateh (Saga) Williams 49.290.745 84,38 % 9.122.103 15,62 % Philip S. Baker 57.716.716 98,89 % 650.488 1,11 %

3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Durch Beschluss wurde die PricewaterhouseCoopers LLP, Wirtschaftsprüfer, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Bestellung des Abschlussprüfers lautete wie folgt:

Ja-Stimmen % dafür Enthaltungen Prozentualer Anteil der Enthaltungen PricewaterhouseCoopers LLP, Wirtschaftsprüfer 74.293.940 98,22 % 1.350.186 1,78

4. Langfristiger Anreizplan („LTI-Plan“)

Die Aktionäre haben durch Beschluss die Verlängerung des langfristigen Anreizplans der Gesellschaft um drei Jahre genehmigt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Verlängerung des langfristigen Anreizplans um drei Jahre lautete wie folgt:

Ja-Stimmen % dafür Stimmen dagegen Prozentualer Anteil der Gegenstimmen Verlängerung des langfristigen Anreizplans des Unternehmens um drei Jahre 51.695.320 88,50 % 6.717.527 11,50 %

Die Abstimmungsergebnisse wurden gemeldet und auf www.sedarplus.ca veröffentlicht. Die Versammlung wurde aufgezeichnet und wird in Kürze auf der Website des Unternehmens zur Ansicht verfügbar sein.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kapitalstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten.

Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Projekt Elmer East.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Fury Gold Mines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 0,462EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.