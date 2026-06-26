Probenahme von Orestone bestätigt stockförmige Oxid-Gold-Zone und zwei vielversprechende neue Explorationsziele im Gold-Silber-Konzessionsgebiet Francisca
26. Juni 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Symbol an der TSX Venture Exchange: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) („Orestone” oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse des Phase-I-Probenahme- und Kartierungsprogramms im Gold-Silberprojekt Francisca in der Provinz Salta, Argentinien, bekannt zu geben. Insgesamt wurden in der Goldzone South 13 Schürfgräben und in der Goldzone North 5 Schürfgräben beprobt. Darüber hinaus wurden bei der entlang des Francisca-Trends durchgeführten Übersichtskartierung und Probenahme zwei neue bedeutende Goldmineralisierungssysteme identifiziert. Die Zone Tom East, in der in Schürfgraben 6B in einem Kolluvium 21 Meter mit 4,45 g/t Gold festgestellt wurden, befindet sich 120 Meter östlich der Goldzone South und der Goldzone Kelly, die breite stockförmige Goldmineralisierungszonen mit Gehalten von 0,24 bis 0,41 g/t Gold aufweisen. Beide Zonen sind in drei Richtungen offen. Die Goldzone Kelly liegt 250 Meter in Streichrichtung der Goldzone South und ist vermutlich eine Erweiterung dieser Zone.
STOCKFÖRMIGER OXID-GOLD-MINERALISIERUNGSTREND
Der Goldtrend Francisca erstreckt sich nunmehr über eine Streichlänge von 1.500 Metern in Richtung Nordwesten, wo an zahlreichen Stellen ein Oxid-Gold-Silber-System mit Ausbissen an der Oberfläche festzustellen ist: in der Goldzone North, der Goldzone South, der Goldzone Kelly und der Goldzone Tom East (stockförmige, Gang-, Brekzien- und epithermale Gangsysteme). Die ausstreichenden Zonen befinden sich innerhalb einer 500 bis 1.000 Meter breiten Zone aus stark mit Hornfels alterierten Sedimenten und werden zusätzlich durch eine 1.700 Meter lange und 500 bis 700 Meter breite IP-Aufladbarkeitsanomalie von 7,9 mV/V definiert, die offenbar mit einer Gold-Silber-Mineralisierung in Zusammenhang steht. Mehrere große, stark ausgeprägte IP-Aufladbarkeitsanomalien von bis zu 20 mV/V deuten auf das Potenzial für einen größeren, verdeckten, sulfidisch mineralisierten Gold-Porphyr hin. Der stockförmige Oxid-Gold-Quarz-Limonit-Trend ist mit intrusiven Quarz-Feldspat-Porphyrgängen und einer intensiven Serizit-Ton-Alteration entlang eines in Nordwestrichtung verlaufenden Verwerfungssystems vergesellschaftet.