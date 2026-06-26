Probenahme von Orestone bestätigt stockförmige Oxid-Gold-Zone und zwei vielversprechende neue Explorationsziele im Gold-Silber-Konzessionsgebiet Francisca

26. Juni 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Symbol an der TSX Venture Exchange: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) („Orestone” oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse des Phase-I-Probenahme- und Kartierungsprogramms im Gold-Silberprojekt Francisca in der Provinz Salta, Argentinien, bekannt zu geben. Insgesamt wurden in der Goldzone South 13 Schürfgräben und in der Goldzone North 5 Schürfgräben beprobt. Darüber hinaus wurden bei der entlang des Francisca-Trends durchgeführten Übersichtskartierung und Probenahme zwei neue bedeutende Goldmineralisierungssysteme identifiziert. Die Zone Tom East, in der in Schürfgraben 6B in einem Kolluvium 21 Meter mit 4,45 g/t Gold festgestellt wurden, befindet sich 120 Meter östlich der Goldzone South und der Goldzone Kelly, die breite stockförmige Goldmineralisierungszonen mit Gehalten von 0,24 bis 0,41 g/t Gold aufweisen. Beide Zonen sind in drei Richtungen offen. Die Goldzone Kelly liegt 250 Meter in Streichrichtung der Goldzone South und ist vermutlich eine Erweiterung dieser Zone.