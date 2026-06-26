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    Ukraine und Russland tauschen hunderte Kriegsgefangene aus

    Für Sie zusammengefasst
    • 160 ukrainische Soldaten nach Gefangenschaft 2022
    • Angehörige der Nationalgarde und Grenztruppen befreit
    • Vermittlung durch Vereinigte Arabische Emirate
    Ukraine und Russland tauschen hunderte Kriegsgefangene aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russland und die Ukraine haben hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht. "Heute haben wir 160 Soldaten zurückgeholt", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Sie seien seit 2022 in Gefangenschaft gewesen. Unter ihnen seien neben regulären Soldaten auch Angehörige der Nationalgarde und der Grenztruppen.

    Zuvor hatte die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Angaben des Verteidigungsministeriums die Rückkehr von 160 russischen Kriegsgefangenen gemeldet. Die russischen Soldaten befinden sich demnach in Belarus und werden nach medizinischer Versorgung nach Russland gebracht. Vermittler waren demnach die Vereinigten Arabischen Emirate.

    Moskau und Kiew tauschten nach ukrainischen Angaben bereits 76 Mal Kriegsgefangene aus. Zuletzt kehrten Anfang Juni jeweils 185 Gefangene zurück. Es ist das einzige Feld, in dem der Dialog zwischen den beiden Konfliktparteien mehr als vier Jahre nach Beginn des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs funktioniert./ksr/DP/stw






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    Ukraine und Russland tauschen hunderte Kriegsgefangene aus Russland und die Ukraine haben hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht. "Heute haben wir 160 Soldaten zurückgeholt", teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Sie seien seit 2022 in Gefangenschaft gewesen. Unter ihnen …
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