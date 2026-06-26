🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTX Corporation Reg Shs AktievorwärtsNachrichten zu RTX Corporation Reg Shs

    Neuer Milliardenvertrag

    805 Aufrufe 805 0 Kommentare 0 Kommentare

    U.S. Navy greift tief in die Tasche – RTXs Raytheon profitiert massiv

    Raytheon sichert sich einen Auftrag über 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage nach modernen Lenkwaffen steigt weltweit deutlich an.

    Für Sie zusammengefasst
    Neuer Milliardenvertrag - U.S. Navy greift tief in die Tasche – RTXs Raytheon profitiert massiv
    Foto: Alex Milan Tracy - picture alliance / Sipa USA

    Die RTX-Tochter Raytheon hat von der U.S. Navy einen Auftrag im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Das Unternehmen soll AIM-9X Block II-Lenkflugkörper sowie dazugehörige Hard- und Software produzieren. Die Systeme sind für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und für internationale Kunden im Rahmen von Militärverkäufen vorgesehen.

    Nachfrage nach Raketen steigt weltweit

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTX Corporation!
    Long
    172,89€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 12,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    205,62€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 12,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Auftrag reagiert die U.S. Navy auf den steigenden Bedarf an modernen Luftverteidigungssystemen. Raytheon will damit zugleich die Bestände des US-Militärs stärken und die wachsende Nachfrage verbündeter Staaten bedienen.

    Barbara Borgonovi, Präsidentin des Bereichs Naval Power bei Raytheon, verwies auf Fortschritte bei der Fertigung. "Unsere Teams haben die Produktion optimiert, die Vorlaufzeiten verkürzt und die Auslieferung von AIM-9X-Raketen hochgefahren, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten", sagte sie.

    Nach ihren Angaben soll die enge Zusammenarbeit mit der U.S. Navy den Ausbau der Produktion weiter unterstützen. "Dieser Auftrag ermöglicht es uns zusammen mit unserer engen Partnerschaft mit der US-Marine, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten über diese fortschrittliche, kampferprobte Fähigkeit verfügen, auf die sie in Umgebungen mit hoher Bedrohung angewiesen sind", erklärte Borgonovi.

    Ausbau der Produktionskapazitäten

    Die AIM-9X gilt laut Raytheon als modernste infrarotgelenkte Kurzstreckenrakete für Luft-Luft- und Boden-Luft-Einsätze. Das System wird bereits in mehreren Einsatzgebieten weltweit genutzt. Es kann auf verschiedenen modernen Flugzeugtypen integriert werden und kommt zudem in bodengestützten Luftverteidigungssystemen wie NASAMS zum Einsatz.

    Nach Angaben des Unternehmens vertrauen die Vereinigten Staaten sowie mehr als 35 verbündete und befreundete Nationen auf das Waffensystem. Um die steigende Nachfrage zu bedienen, erhöht Raytheon seine Produktionskapazität auf 2.500 Raketen pro Jahr.

    Fokus auf Standort Arizona

    Der Großteil der Arbeiten aus dem neuen Vertrag soll in Tucson im Bundesstaat Arizona erfolgen. Dort baut Raytheon zugleich seine Ingenieurkapazitäten aus, um weitere militärische Schlüsselprogramme zu unterstützen.

    Raytheon gehört zum Rüstungskonzern RTX. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 180.000 Mitarbeiter. RTX erzielte im Jahr 2025 nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als 88 Milliarden US-Dollar.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 164,7EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:42 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Milliardenvertrag U.S. Navy greift tief in die Tasche – RTXs Raytheon profitiert massiv Raytheon sichert sich einen Auftrag über 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage nach modernen Lenkwaffen steigt weltweit deutlich an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     