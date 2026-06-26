U.S. Navy greift tief in die Tasche – RTXs Raytheon profitiert massiv

Die RTX-Tochter Raytheon hat von der U.S. Navy einen Auftrag im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar erhalten. Das Unternehmen soll AIM-9X Block II-Lenkflugkörper sowie dazugehörige Hard- und Software produzieren. Die Systeme sind für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und für internationale Kunden im Rahmen von Militärverkäufen vorgesehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Auftrag reagiert die U.S. Navy auf den steigenden Bedarf an modernen Luftverteidigungssystemen. Raytheon will damit zugleich die Bestände des US-Militärs stärken und die wachsende Nachfrage verbündeter Staaten bedienen.

Barbara Borgonovi, Präsidentin des Bereichs Naval Power bei Raytheon, verwies auf Fortschritte bei der Fertigung. "Unsere Teams haben die Produktion optimiert, die Vorlaufzeiten verkürzt und die Auslieferung von AIM-9X-Raketen hochgefahren, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten", sagte sie.

Nach ihren Angaben soll die enge Zusammenarbeit mit der U.S. Navy den Ausbau der Produktion weiter unterstützen. "Dieser Auftrag ermöglicht es uns zusammen mit unserer engen Partnerschaft mit der US-Marine, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten über diese fortschrittliche, kampferprobte Fähigkeit verfügen, auf die sie in Umgebungen mit hoher Bedrohung angewiesen sind", erklärte Borgonovi.

Ausbau der Produktionskapazitäten

Die AIM-9X gilt laut Raytheon als modernste infrarotgelenkte Kurzstreckenrakete für Luft-Luft- und Boden-Luft-Einsätze. Das System wird bereits in mehreren Einsatzgebieten weltweit genutzt. Es kann auf verschiedenen modernen Flugzeugtypen integriert werden und kommt zudem in bodengestützten Luftverteidigungssystemen wie NASAMS zum Einsatz.

Nach Angaben des Unternehmens vertrauen die Vereinigten Staaten sowie mehr als 35 verbündete und befreundete Nationen auf das Waffensystem. Um die steigende Nachfrage zu bedienen, erhöht Raytheon seine Produktionskapazität auf 2.500 Raketen pro Jahr.

Fokus auf Standort Arizona

Der Großteil der Arbeiten aus dem neuen Vertrag soll in Tucson im Bundesstaat Arizona erfolgen. Dort baut Raytheon zugleich seine Ingenieurkapazitäten aus, um weitere militärische Schlüsselprogramme zu unterstützen.

Raytheon gehört zum Rüstungskonzern RTX. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 180.000 Mitarbeiter. RTX erzielte im Jahr 2025 nach eigenen Angaben einen Umsatz von mehr als 88 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 164,7EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:42 Uhr) gehandelt.

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