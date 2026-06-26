Jefferies belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 15,98 auf Tradegate (26. Juni 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -0,31 %/+24,61 % bedeutet.