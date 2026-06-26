ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 20 Euro
- Jefferies bestätigt Evonik Rating Buy Ziel 20 Euro
- Mittelfeld des 2026er Ergebnisziels über Konsens
- Sonderkonjunktur ebbt ab Momentum bei Tiernahrung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Der Mittelpunkt der erhöhten Spanne für das bereinigte operative Ergebnisziel 2026 liege etwas über dem Konsens, aber leicht unter ihrer Schätzung, schrieb Helena Xu am Freitagmittag nach Vorabzahlen. Die durch den Nahost-Krieg bedingte Sonderkonjunktur dürfte zwar abflauen, im Bereich der Vorprodukte für Tiernahrung rechne Evonik mit anhaltendem Momentum im dritten Quartal./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 15,98 auf Tradegate (26. Juni 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -0,31 %/+24,61 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 20 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Prognoseanhebung:
Morgen stellt sich die IR mal wieder live Fragen von Privatanlegern hier:
RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien
Di, 09.06.26 08:16· Quelle: dpa-AFX
Bereits ausstehend seien drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über jeweils 500 Millionen Euro oder insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Eine der Anleihen läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang die Jahre davor erholt.