🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPremier American Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Premier American Uranium
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Premier American Uranium gibt Ergebnisse nach der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt

    Premier American Uranium gibt Ergebnisse nach der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, 26. Juni 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... freut sich mitteilen zu können, dass alle auf der heute abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die „Versammlung“) vorgelegten Tagesordnungspunkte von den Aktionären genehmigt wurden, wie in der im Zusammenhang mit der Versammlung erstellten Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 12. Mai 2026 dargelegt.

     

    Jeder der in der Informationsbroschüre des Managements aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat wurde zum Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger gewählt. Die Aktionäre genehmigten zudem alle weiteren auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegten Angelegenheiten, darunter die Bestellung von McGovern Hurley LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr sowie den Omnibus-Langzeit-Anreizplan des Unternehmens und alle darin enthaltenen noch nicht zugeteilten Wertpapiere.

     

    Über Premier American Uranium Inc.

     

    Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

     

    Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran ausgerichtete Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Premier American Uranium gibt Ergebnisse nach der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt Toronto, 26. Juni 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     