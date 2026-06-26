Premier American Uranium gibt Ergebnisse nach der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt

Toronto, 26. Juni 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-amer ... – freut sich mitteilen zu können, dass alle auf der heute abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die „Versammlung“) vorgelegten Tagesordnungspunkte von den Aktionären genehmigt wurden, wie in der im Zusammenhang mit der Versammlung erstellten Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 12. Mai 2026 dargelegt.

Jeder der in der Informationsbroschüre des Managements aufgeführten Kandidaten für den Verwaltungsrat wurde zum Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger gewählt. Die Aktionäre genehmigten zudem alle weiteren auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegten Angelegenheiten, darunter die Bestellung von McGovern Hurley LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr sowie den Omnibus-Langzeit-Anreizplan des Unternehmens und alle darin enthaltenen noch nicht zugeteilten Wertpapiere.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranregionen des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Erschließungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran ausgerichtete Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

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