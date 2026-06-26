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    Nach Studienerfolg

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    Lilly vor entscheidendem Europa-Coup: Kommt jetzt der nächste Wachstumstreiber?

    Lilly rückt mit Jaypirca einer wichtigen EU-Zulassung näher. Die Empfehlung der EMA-Experten könnte den Einsatz des Medikaments deutlich ausweiten.

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    Nach Studienerfolg - Lilly vor entscheidendem Europa-Coup: Kommt jetzt der nächste Wachstumstreiber?
    Foto: Darron Cummings - AP

    Der Pharmakonzern Eli Lilly hat einen wichtigen Schritt für sein Krebsmedikament Jaypirca erreicht. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) sprach sich für eine Zulassung des Wirkstoffs Pirtobrutinib zur Behandlung erwachsener Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie aus. Die Empfehlung gilt unabhängig von der bisherigen Therapie und umfasst sämtliche Behandlungslinien.

    Damit liegt der Vorgang nun bei der Europäischen Kommission. Die endgültige Entscheidung wird innerhalb der nächsten ein bis zwei Monate erwartet.

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    Studien liefern Rückenwind

    Grundlage der positiven Einschätzung sind die Phase-3-Studien BRUIN CLL-313 und BRUIN CLL-314. Die Ergebnisse wurden Ende 2025 auf der Jahrestagung der American Society of Hematology vorgestellt und anschließend im Fachjournal 'Journal of Clinical Oncology' veröffentlicht.

    Paolo Ghia von der Università Vita-Salute San Raffaele in Mailand wertete die Daten als wichtigen Fortschritt. "Die Ergebnisse der Studien BRUIN CLL-313 und BRUIN CLL-314 liefern überzeugende Belege dafür, dass Pirtobrutinib für Menschen mit CLL über mehrere Therapielinien hinweg einen bedeutenden Unterschied bewirken kann", sagte er. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Medikaments unterstrichen dessen klinischen Nutzen. Die positive Stellungnahme des CHMP bringe Europa einem breiteren Zugang zu der Therapie näher.

    Lilly sieht großes Potenzial

    Auch Lilly verbindet hohe Erwartungen mit dem möglichen Marktausbau. Jacob Van Naarden, Präsident von Lilly Oncology, erklärte: "Aufgrund der überzeugenden Ergebnisse der Studien BRUIN CLL-313 und CLL-314 sind wir der Ansicht, dass Jaypirca das Potenzial hat, eine wichtige neue Behandlungsoption für neu diagnostizierte Patienten und solche Patienten darzustellen, die noch keinen BTK-Inhibitor erhalten haben."

    Er verwies darauf, dass moderne Behandlungsmöglichkeiten dazu führten, dass viele Patienten im Laufe ihres Lebens weniger Therapielinien benötigten. Deshalb seien Entscheidungen in frühen Behandlungsphasen besonders wichtig. Die CHMP-Empfehlung sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer bedeutenden internationalen Zulassung. Lilly wolle Jaypirca allen Patienten zugänglich machen, die von der Therapie profitieren könnten.

    Nächster Blick richtet sich auf die USA

    Parallel treibt Lilly die Zulassung auch in den Vereinigten Staaten voran. Die Studiendaten wurden bereits bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. Eine Entscheidung wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

    Chronische lymphatische Leukämie zählt zu den häufigsten Leukämieformen bei Erwachsenen. Weltweit werden jedes Jahr rund 100.000 Neuerkrankungen registriert. Für Lilly könnte eine erweiterte Zulassung von Jaypirca deshalb nicht nur medizinisch, sondern auch wirtschaftlich erhebliche Bedeutung haben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,36 % und einem Kurs von 1.046EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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