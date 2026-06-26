Baidu Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 26.06.2026

Mit einer Performance von -3,83 % musste die Baidu Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Baidu Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 88,00€, mit einem Minus von -3,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Baidu ist Chinas führende Suchmaschinen- und KI-Plattform. Kerngeschäft: Online-Suche, digitale Werbung, Cloud, KI-Chips, autonomes Fahren (Apollo), Robotaxis. Starke Stellung im chinesischen Suchmarkt, schwächer international. Wichtige Konkurrenten: Alibaba, Tencent, ByteDance, Google. USP: tiefe KI-Expertise, große chinesische Datengrundlage, starke Position in autonomen Fahrdiensten in China.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Baidu Verluste von -10,22 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Baidu -29,42 % verloren.

Baidu Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,32 % 1 Monat -21,89 % 3 Monate -10,22 % 1 Jahr +20,00 %

Informationen zur Baidu Aktie

Stand: 26.06.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 275 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,18 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alphabet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,82 %. JD.com notiert im Minus, mit -2,03 %. Tencent verliert -2,01 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -3,46 %. JD.com Inc. Endlos Turbo Long Open-End (LASW) notiert im Minus, mit -5,45 %.

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Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.