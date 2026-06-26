Intel Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 26.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie fällt um -4,30 % auf 111,86€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +176,64 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -4,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +252,29 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,00 % 1 Monat +7,09 % 3 Monate +176,64 % 1 Jahr +489,21 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 26.06.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 563,11 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,75 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,99 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,89 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -2,57 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.