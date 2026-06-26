VW-Großaktionär Niedersachsen lehnt Werksschließungen beim Autobauer ab

Das Land ist mit 20 Prozent an VW beteiligt, Lies und Willie Hamburg vertreten das Land mit Stimmrecht im VW-Aufsichtsrat. "Das Land Niedersachsen wird seine Verantwortung dort mit der gebotenen Sorgfalt wahrnehmen", erklärten die beiden mit Blick auf mögliche Sparmaßnahmen.

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Ringen um mögliche verschärfte Sparpläne bei VW spricht sich Niedersachsens Landesregierung weiter gegen Werksschließung aus. "Das Land Niedersachsen wird keiner Entwicklung zustimmen, die auf Werksschließungen als vermeintlich einfache Lösung setzt oder die bewährte Mitbestimmung infrage stellt", teilten Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und seine Stellvertreterin Julia Willie Hamburg (Grüne) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die Zukunft von Volkswagen wird nicht dadurch gewonnen, dass man immer neue Werksschließungen oder immer größere Stellenabbauprogramme in den Fokus stellt", heißt es in der Stellungnahme. "Entscheidend ist, dass der Konzern wieder aus eigener Stärke überzeugt - mit wettbewerbsfähigen Fahrzeugen, innovativen Produkten, einer konsequenten Nutzung von Synergien und einer klaren strategischen Ausrichtung."

Das "Manager Magazin" hatte zuvor berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland droht demnach die Schließung - darunter möglicherweise auch Hannover und Emden./fjo/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 74,58 auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,89 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,33 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +34,23 %/+75,84 % bedeutet.





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