"Das F126-Aus kostet Rheinmetall keinen Cent Umsatz – aber es kostet Reputation"

Der überraschende Stopp des milliardenschweren Fregattenprojekts F126 hat in dieser Woche für einen heftigen Kursrutsch bei Rheinmetall gesorgt (wallstreetONLINE berichtete) und die Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum angeheizt. Nachdem das Verteidigungsministerium dem bisherigen Konsortium den Auftrag entzog, fragen sich Anleger, welche Folgen das für den Rüstungskonzern und insbesondere für die erst kürzlich übernommene Werft NVL haben wird.

Im Mittelpunkt der Debatte steht dabei weniger der entgangene Umsatz selbst als die Frage, ob der Kurseinbruch fundamental gerechtfertigt ist. Während einige Anleger den Rückgang als massive Überreaktion sehen und auf den Rekord-Auftragsbestand sowie das boomende Kerngeschäft mit Munition und Landsystemen verweisen, befürchten andere, dass Rheinmetall mit der teuren Werften-Übernahme ohne den erhofften Großauftrag ein langfristiges Problem ins Haus geholt hat.

Entsprechend kontrovers fällt die Diskussion im Rheinmetall-Forum auf wallstreetONLINE aus. Mit mehreren hundert Beiträgen war sie in dieser Woche die aktivste Diskussion der gesamten wO-Community. Zwischen Panikverkäufen, Warnungen vor einem Ende des Rüstungshypes und Stimmen, die den Einbruch als seltene Kaufgelegenheit bezeichnen, gehen die Meinungen weit auseinander. Hier einige Stimmen aus der wO-Community:



Toller: "Ich denke fast, dass das eine gute Nachricht für RHM ist. Klar, man hat sich die 15 Mrd, Umsatz (über mehrere Jahre!!) erhofft, um NVL auszulasten. Aber so ein Projekt, dass schon ewig im Verzug ist, ist ja nicht umsonst in Verzug. Da gibt es reihenweise Probleme. Hätte auch reihenweise Managementkapazitäten gebunden. Da muss ein anderes Projekt her, besser als die Problemfälle.

Bin überzeugt, das ist nicht die schlechteste Lösung, auch wenss den Kurs wieder zerbröseln wird."

RealJoker: "Die Übernahme der NVL durch Rheinmetall war ein strategischer Fehler. Und nun ist das Projekt eingestampft, von dem man sich lukrative Aufträge erhofft hat. Jedem musste eigentlich bekannt sein, dass Werften nur in seltenen Fällen Geld verdienen. Die Übernahme der maroden Werften wird noch für einige schlechte Nachrichten sorgen. Für mich immer noch unerklärlich, dass man diesen Schritt getan hat. Stillschweigen über den Kaufpreis. Alles klar."

Elfes: "Ein Auftrag, der damals zu keiner nennenswerten positiven Kursbewegung geführt hat, bringt beim Wegfall katastrophale Kursverluste..."

Sebaldo: "Ja, der aktuelle Kurs ist m.E. nicht mal das größte Problem. Jetzt haben sie auch noch eine teuer eingekaufte Werft ohne den erhofften Riesenauftrag an der Backe. Das kann noch weh tun."

Kopfundbeine: "Auch bei mir zittern die Finger über dem Verkaufs-Button. Aber ich habe die goldene Regel: Wird ein grundsolides und bewährtes Unternehmen mit -50% abgestraft, dann wird es Zeit über einen Einstieg nachzudenken. Deswegen bleibe ich dabei – auch wenn der Trendkanal glasklar nach unten zeigt."

Orkafisch: "Ich habe das Gefühl, das bei Rheinmetall neben strukturellen Gründen die Tatsache negativ ist, das man auf Steuerzahlgeld angewiesen ist. Und Deutschland hat durch überbordende Bürokratie und die hohe Staatsquote den Bogen überspannt."

Wolframit: "Völlig wahnsinniger und übertriebener Kursverfall"

Goldfinger69: "Das ist total logisches Verhalten von einer total irren Börse und damit meine ich die Akteure .... OK TKMS bekommt den Schiffsauftrag ...sind wohl so 12 Mrd. Umsatz...Rheinmetall stürzt gerade 7,6 Mrd. MK ab und TKMS steigt in der MK heute um 460 Mio. Euro ....

Das muss man sich vorstellen durch den ein und den selben Auftrag .... !!!!!!!!!!!!! eigentlich hätte man erwarten können das was die eine an MK verlieren gewinnen die anderen an MK"

Nebrasca: "Also ich denke, Panik ist nicht angesagt. Natürlich ist es keine gute Nachricht, dass die F126 wegfällt, aber den Auftragsbestand von 73 Mrd. tangiert es nicht, denn der Auftrag für die Fregatten wurde nicht erteilt und ist somit in den 73 Milliarden nicht enthalten. Ausserdem traue ich dem Management zu, mit neuen Aufträgen für NVL eine gewisse Kompensation zu erzielen. Es braucht Zeit und Geduld. Die Börse übertreibt, wie immer …Ich verkaufe nicht und sitze das ganze aus."

Feldensprung: "Ich habe immer gewarnt, Rheinmetall war und ist erstmal nur ein gehypter Autozulieferer - mehr nicht. Im Nebenbetrieb eine Rüstungsfirma. Wer auf Tod, Leid und Zerstörung wettet, wird früher oder später bestraft."

Maulwur-f: "Das F126 Aus kostet Rheinmetall keinen Cent Umsatz – aber es kostet Reputation. Der Auftrag war nie im Backlog, deshalb ist der Crash fundamental überzogen. Der eigentliche Schaden liegt bei NVL: Die teuer gekaufte Werft steht ohne Großprojekt da, während TKMS den Zuschlag für die Meko 200 kassiert. Der Markt preist heute nicht Fakten ein, sondern Risiko: Wenn Berlin ein Milliardenprojekt stoppt, steigt der politische Risikoaufschlag für alle künftigen Marinevorhaben."

Eremor: "8+ Milliarden Euro Börsenwert vernichtet wegen eines Projekts, das über zehn Jahre hinweg bei dünnen Marine-Margen von 5 bis 8 % insgesamt 12,8 Milliarden Euro Umsatz gebracht hätte? Das ist mathematisch völlig Banane und reine Panik. Klar, der geplatzte Fregatten-Deal ist peinlich fürs Management. Aber Rheinmetall verdient sein Geld mit Panzern, Munition und Luftverteidigung – und das Geschäft brummt weiter. Für mich ein fetter Overshoot."

Sebaldo: "Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, worum es hier geht. Ohne diesen Auftrag wird es wohl sehr hart, die maritime Sparte über Wasser zu halten. Wieviel hat der Kauf der Werften gekostet? Waren es nicht mindestens 1,5 mrd €?"

NickelChrome: "Leute kauft im Sommerloch eure Aktien - alle gibt es in der Happy Hour zum halben Preis die doppelte Menge. Die laut DieWelt versenkten 2,3 bis 2,4 Milliarden für die F126 Fregatten zahlt doch hoffentlich Rheinmetall und nicht wir Steuerzahler? Fregatten die nicht existieren saufen ab - Sachen gibts "

Trendliner: "Die Aktie fällt noch bis auf 500 €. Moderne Kriegsführung benötigt keine Waffen, die von Rheinmetall hergestellt werden. Die Party hier ist doch schon lange vorbei!"

El_Matador: "TKMS wird den Auftrag nicht allein abwickeln können. Die Kapazität von NVL wird dabei vielleicht benötigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass RHM einen bindenden Kaufvertrag für NVL eingeht ohne von der Bundesregierung einen bindenden Vertrag für die Fregatten zu haben. Da wird noch irgendetwas miteinander verrechnet werden."

Markus1973HH: "Es fallen mal eben 12,8 Milliarden Euro Umsatz weg, mit denen fest gerechnet wurde, und zusätzlich hat Rheinmetall jetzt auch noch die defizitäre Werft an der Backe, die völlig überteuert gekauft wurde, nur um diesen geplatzten Auftrag bewältigen zu können. Selbstverständlich hat das zumindest kurzfristig einen großen negativen Einfluss auf den Börsenkurs."

Sirmike: " "Große Anlagemöglichkeiten kommen immer dann, wenn hervorragende Unternehmen vorübergehend in schwieriges Fahrwasser geraten und deshalb unterbewertet werden." "

(Warren Buffett) Ich hab eben meine Rheinmetall-Position um 50% aufgestockt."

Sebaldo: "Ich denke, dass der Fregattenauftrag zwar der Auslöser für den heutigen Kurssturz war, aber nicht die einzige Ursache. Der Kurs dümpelt ja schon seit Monaten lustlos vor sich hin und dann braucht es nur ein nicht einmal so sensationelles Ereignis, um eine größere Korrektur auszulösen. Vielleicht gehört das alles zum Abschmelzen des Hypes, von dem Rheinmetall überproportional lange Zeit profitiert hat. Wenn man von Kursverlusten spricht, sollte man unbedingt den Zeitraum ab Ende Januar mit einbeziehen. Dann ist das schon sehr bedenklich.

Vielleicht beginnt ja jetzt eine Phase mit Übertreibungen nach unten, wer weiß das schon Und vielleicht lachen die Käufer von heute uns irgendwann mal aus. Alles möglich bei dieser Aktie."

Stanley365: "Fast 20% Kursverlust bei einem Auftragsverlust eines Unternehmen, das sowieso kaum seine übervollen Auftragsbücher abarbeiten kann? Das ist natürlich völlig gaga. Ich sehe hier nur sehr günstige Einstiegskurse. Die dreistellige Phase dürfte sehr kurz bleiben."

El_Matador: "Vielleicht werden Rheinmetall-Aktionäre irgendwann noch froh, dass sie nicht in den Marineschiffbau eingestiegen sind. Die Margen von TKMS (EBIT 2026e 6.4%) sind verglichen mit Rheinmetall (EBIT 2026e 18.3%) mickrig. Es leuchtet intuitiv ein, dass es lukrativer ist einfachere Produkte wie Munition, Fahrzeuge, etc. in grösserer Stückzahl zu produzieren als komplexe Systeme wie Fregatten, U-Boote, etc. in sehr kleiner Stueckzahl."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei Rheinmetall gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Finanzen, Geldanalge und Wirtschaft teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse und viel Spaß auf wallstreetONLINE wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community