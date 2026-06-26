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    DATRON: HV-Ergebnis 2026 überrascht Anleger

    DATRON startet 2026 mit Rückenwind: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung, solide Kennzahlen und ein neuer Stammsitz als Motor für Effizienz und Wachstum.

    DATRON: HV-Ergebnis 2026 überrascht Anleger
    • Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2026 erfolgreich am neuen Stammsitz in Ober‑Ramstadt durchgeführt.
    • Rund 78 % des Grundkapitals waren vertreten; alle Tagesordnungspunkte mit der erforderlichen Mehrheit und nahezu 100 % Zustimmung beschlossen.
    • Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,10 je Aktie; Auszahlung erfolgt in der kommenden Woche.
    • Geschäftsjahr 2025: Umsatz ca. EUR 60 Mio und operatives EBIT ca. EUR 3,1 Mio; stabiler Umsatz und deutlich gesteigerter Auftragseingang trotz herausfordernder Rahmenbedingungen.
    • 2025 als Jahr der Transformation mit Umzug in den neuen Stammsitz, der bessere Kommunikation, kürzere Prozesse und Wachstumschancen schaffen soll.
    • DATRON ist Entwickler und Hersteller von CNC‑Fräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen; über 6.000 Maschinensysteme bei >3.000 Kunden weltweit, rund 300 Mitarbeiter, Schwerpunkt Energieeffizienz und „Made in Germany“.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025, bei DATRON ist am 26.06.2026.

    Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,98 % im Plus.


    DATRON

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    ISIN:DE000A0V9LA7WKN:A0V9LA
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