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    Ölpreis-Prognosen

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    OPEC-Gründungsmitglied Irak prüft Austritt – Das hätte gravierende Folgen

    Nach den VAE droht nun auch der Irak mit einem Austritt aus der OPEC. Droht dem mächtigsten Kartell der Geschichte der endgültige Kollaps – und wie tief fällt der Ölpreis?

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis-Prognosen - OPEC-Gründungsmitglied Irak prüft Austritt – Das hätte gravierende Folgen
    Foto: Nic Coury - AP

    Seit September 1960 hat die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) den Ölmarkt faktisch kontrolliert. Sie wurde damals in Bagdad gegründet, da der weltweite Ölmarkt zu der Zeit fast vollständig von einer Gruppe mächtiger, westlicher Ölkonzerne beherrscht wurde, die über die Ölpreise entschieden. Gründungsmitglieder waren Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela, die damals zu den größten ölproduzierenden Ländern zählten.

    Sie wollten mehr Kontrolle über die Preise des von ihnen geförderten Öls haben. Dominiert wurde der Markt damals von den sieben größten Ölkonzernen, den sogenannten "Sieben Schwestern". Diese Konzerne – aus denen mittlerweile "Vier Schwestern" geworden sind, nämlich ExxonMobil, Chevron, Shell und BP – senkten Ende der 1950er Jahre einseitig die Preise für Rohöl, ohne die Förderländer zu konsultieren. Da die Einnahmen dieser Länder extrem stark vom Ölexport abhingen, führte dies zu massiven finanziellen Verlusten.

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    Nach der OPEC-Gründung funktionierte das Ölkartell jahrzehntelang für seine Mitglieder sehr effektiv und kontrollierte die Ölpreise über Förderkürzungen oder -ausweitungen. Doch aktuell bebt das Kartell bis in seine Grundfesten. Nachdem Angola die Gruppe 2024 verlassen hat und die USA de facto die Kontrolle über Venezuelas Öl übernommen haben, folgten vor wenigen Wochen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Und jetzt droht ein weiterer Abgang, der noch schwerwiegendere Folgen haben könnte, der des Gründungsmitglieds Irak. Ein solcher Schritt könnte das endgültige Ende des Kartells besiegeln.

    Der Irak ist der sechstgrößte Rohölproduzent der Welt. In den vergangenen Jahren hat das Land – ähnlich wie die VAE – Milliarden in den Ausbau seiner Förderkapazitäten investiert. Nach den verheerenden Zerstörungen und den wirtschaftlichen Folgen der jüngsten militärischen Konflikte im Nahen Osten benötigt Bagdad dringend massive Einnahmen, um die Infrastruktur wiederaufzubauen. Das irakische Ölministerium hat dementiert, dass es einen unmittelbaren Austrittsplan gibt. Fest steht aber, dass ein Austritt als Option abgewogen beziehungsweise ins Spiel gebracht wurde, falls die Quote nicht erhöht wird.

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    Das Problem ist, dass die starren Förderquoten der OPEC den Irak darin beschränken, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Das Land steht vor dem Dilemma, entweder teuer finanzierte Förderkapazitäten ungenutzt zu lassen oder das Kartell zu verlassen, um frei am Markt agieren zu können.

    Ein Austritt des Iraks würde eine Kettenreaktion in Gang setzen, die die OPEC in die Bedeutungslosigkeit führen könnte. Sollte das Land das Bündnis wirklich verlassen, würde die gesamte Last der Preisstabilisierung fast ausschließlich auf Saudi-Arabien (und in geringerem Maße Kuwait) abgewälzt. Saudi-Arabien müsste seine Produktion drastisch drosseln, um das weltweite Angebot künstlich knapp zu halten. Aber der zweitgrößte Ölproduzent der Welt (nach den USA) wird sicherlich nicht tatenlos dabei zusehen, wie die VAE und der Irak ungehindert Marktanteile an sich reißen. Die logische Konsequenz wäre, dass auch die verbleibenden Kernmitglieder die Quoten aufgeben, um ihre Marktanteile zu verteidigen. Das Kartell wäre damit de facto aufgelöst.

    Für den globalen Ölpreis hätte dieses Szenario drastische Konsequenzen. Einige Experten prognostizieren bei einem ungebremsten Wettlauf um die maximale Förderung einen Sturzflug des Ölpreises unter 50 US-Dollar pro Barrel. Wenn jedes Land so viel und so schnell wie möglich exportiert, um kurzfristig Kassen aufzufüllen, droht eine massive Ölschwemme. Hinzu kommt, dass die USA durch ihren eigenen Schieferöl-Boom und den Zugriff auf venezolanische Reserven ohnehin die Rolle des globalen Taktgebers übernommen haben. Dadurch hat die OPEC in den letzten Jahren gewaltig an Preissetzungsmacht und Einfluss verloren.

    Die OPEC, die über Jahrzehnte hinweg die Weltwirtschaft durch die Steuerung des Ölpreises in Atem halten konnte, droht an den inneren ökonomischen Zwängen ihrer Mitglieder zu zerbrechen. Ein Austritt des Iraks wäre unter Umständen der finale Dominostein. Für die Verbraucher weltweit könnte dies eine Phase extrem billiger fossiler Energie einläuten – für die Geopolitik des Nahen Ostens und die globale Energiewende wäre es jedoch ein unberechenbarer Schock.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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