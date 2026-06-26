DZ Bank senkt Zalando wegen BaFin-Unsicherheiten auf 'Halten'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 24,86 auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +13,36 %/+78,14 % bedeutet.