ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Zalando wegen BaFin-Unsicherheiten auf 'Halten'
- DZ Bank senkt Zalando Kursziel von 38 auf 27 Euro
- Abstufung von Kaufen auf Halten durch DZ Bank
- BaFin Prüfung sorgt für dünne Informationslage
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 24,86 auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +13,36 %/+78,14 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Der Aufwärtstrend bleibt intakt, das Vertrauen der Anleger kehrt Schritt für Schritt zurück. Insiderkäufe, eine verbesserte Profitabilität und die konsequente Umsetzung der Strategie sprechen dafür, dass der Markt das Potenzial von Zalando zunehmend erkennt.
Natürlich wird es auf dem Weg nach oben auch Rücksetzer geben. Solange der Trend jedoch hält und die operativen Fortschritte anhalten, bleibe ich für die kommenden Monate optimistisch.
Könnte mir vorstellen, dass sich Hete LV eindecken.
Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.