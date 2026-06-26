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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt Zalando wegen BaFin-Unsicherheiten auf 'Halten'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt Zalando Kursziel von 38 auf 27 Euro
    • Abstufung von Kaufen auf Halten durch DZ Bank
    • BaFin Prüfung sorgt für dünne Informationslage
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt Zalando wegen BaFin-Unsicherheiten auf 'Halten'
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 24,86 auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von +13,36 %/+78,14 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,94, was eine Steigerung von +5,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf die BaFin-Prüfung von Zalando wegen möglicher unterlassener Anhangsangaben zur ABOUT YOU-Übernahme. Diskutiert werden Übertreibung der Kursreaktion, hoher Short-Interest als Auslöser, Bewertungsrisiken durch Risikoabschläge, Kaufchancen (Kursziel €39, Nachkauf unter €20) und erwartete Q2-Zahlen am 4. August.

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    dpa-AFX
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