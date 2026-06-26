Börsenstart USA - 26.06. - US Tech 100 schwach -0,77 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 51.785,40 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +2,71 %, Salesforce +2,37 %, IBM +2,15 %, Microsoft +1,85 %, Merck & Co +1,69 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,45 %, Cisco Systems -3,98 %, Goldman Sachs Group -3,78 %, JPMorgan Chase -1,82 %, 3M -1,45 %

Der US Tech 100 steht bei 29.169,54 PKT und verliert bisher -0,77 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +3,34 %, CoStar Group +3,31 %, Intuit +2,92 %, Workday (A) +2,83 %, O'Reilly Automotive +2,68 %

Flop-Werte: Western Digital -8,11 %, SanDisk Corporation -6,34 %, Seagate Technology Holdings -5,77 %, Monolithic Power Systems -5,03 %, Analog Devices -4,96 %

Der S&P 500 steht bei 7.333,22 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Moderna +8,59 %, Biogen +5,93 %, Eli Lilly +5,21 %, FactSet Research Systems +4,70 %, ServiceNow +4,70 %

Flop-Werte: ON Semiconductor -12,80 %, Lumentum Holdings -8,56 %, Western Digital -8,11 %, Coherent -7,77 %, Teradyne -7,54 %

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