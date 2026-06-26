Börsen Start Update
Börsenstart USA - 26.06. - US Tech 100 schwach -0,77 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 51.785,40 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Johnson & Johnson +2,71 %, Salesforce +2,37 %, IBM +2,15 %, Microsoft +1,85 %, Merck & Co +1,69 %
Flop-Werte: Caterpillar -4,45 %, Cisco Systems -3,98 %, Goldman Sachs Group -3,78 %, JPMorgan Chase -1,82 %, 3M -1,45 %
Der US Tech 100 steht bei 29.169,54 PKT und verliert bisher -0,77 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +3,34 %, CoStar Group +3,31 %, Intuit +2,92 %, Workday (A) +2,83 %, O'Reilly Automotive +2,68 %
Flop-Werte: Western Digital -8,11 %, SanDisk Corporation -6,34 %, Seagate Technology Holdings -5,77 %, Monolithic Power Systems -5,03 %, Analog Devices -4,96 %
Der S&P 500 steht bei 7.333,22 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Moderna +8,59 %, Biogen +5,93 %, Eli Lilly +5,21 %, FactSet Research Systems +4,70 %, ServiceNow +4,70 %
Flop-Werte: ON Semiconductor -12,80 %, Lumentum Holdings -8,56 %, Western Digital -8,11 %, Coherent -7,77 %, Teradyne -7,54 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.