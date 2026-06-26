Moderna - Aktie zieht deutlich an - 26.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Moderna. Mit einer Performance von +8,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 56,98€, mit einem Plus von +8,59 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,09 % bei Moderna.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -5,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,58 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +105,96 % gewonnen.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,28 %. Damit gehört Moderna heute zu den auffälligeren Werten.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,77 % 1 Monat +27,58 % 3 Monate +14,09 % 1 Jahr +127,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 26.06.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Moderna-Aktie: Diskussionen über wichtige Kursebenen (oberhalb 60 USD, kurz über 65), geringe Umsätze, verstärkte Short-Aktivität/Short‑Squeeze-Szenarien, hohe Institutional-/Insiderquote (>90%), teurer werdende Rückkäufe (58 Mio Aktien), anstehende Zulassungen (z. B. USA 5. Aug) und Pipeline‑Daten (Norovirus, Intismeran), sowie Analystenziele, die hinter dem aktuellen Kurs liegen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,05 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

SEOUL, Südkorea, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die Korea International Trade Association (KITA) und die Korea Development Bank (KDB) haben die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die vom 18. bis 19. Juni 2026 im COEX in …

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,95 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,68 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,20 %. BioNTech legt um +0,25 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.