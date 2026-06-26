DAX, Widepoint & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: David Young - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Moderna
|💬
|📰
|🥈
|Copper One Resources
|💬
|📰
|🥉
|Quantum X Labs
|💬
|📰
|OHB
|💬
|📰
|Sivers Semiconductors
|💬
|📰
|The Platform Group
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|258
|💬
|📰
|🥈
|Rheinmetall
|70
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|67
|💬
|📰
|Bayer
|64
|💬
|📰
|Silber
|54
|💬
|📰
|Gerresheimer
|50
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Widepoint
|+17,24 %
|📰
|🥈
|Sanrio
|+11,14 %
|📰
|🥉
|SELLAS Life Sciences Group
|+10,15 %
|💬
|📰
|🟥
|ON Semiconductor
|-19,89 %
|💬
|📰
|🟥
|Quantum
|-21,35 %
|💬
|📰
|🟥
|Banca Ifis
|-35,92 %
|💬
|📰
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Moderna
Wochenperformance: -4,55 %
Wochenperformance: -4,55 %
Platz 1
Copper One Resources
Wochenperformance: -4,40 %
Wochenperformance: -4,40 %
Platz 2
Quantum X Labs
Wochenperformance: -7,54 %
Wochenperformance: -7,54 %
Platz 3
OHB
Wochenperformance: -29,06 %
Wochenperformance: -29,06 %
Platz 4
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -38,34 %
Wochenperformance: -38,34 %
Platz 5
The Platform Group
Wochenperformance: -14,40 %
Wochenperformance: -14,40 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -1,44 %
Wochenperformance: -1,44 %
Platz 7
Rheinmetall
Wochenperformance: -20,09 %
Wochenperformance: -20,09 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -15,65 %
Wochenperformance: -15,65 %
Platz 9
Bayer
Wochenperformance: +26,21 %
Wochenperformance: +26,21 %
Platz 10
Silber
Wochenperformance: -7,96 %
Wochenperformance: -7,96 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: -1,54 %
Wochenperformance: -1,54 %
Platz 12
Widepoint
Wochenperformance: +45,30 %
Wochenperformance: +45,30 %
Platz 13
Sanrio
Wochenperformance: +21,19 %
Wochenperformance: +21,19 %
Platz 14
SELLAS Life Sciences Group
Wochenperformance: +38,27 %
Wochenperformance: +38,27 %
Platz 15
ON Semiconductor
Wochenperformance: -21,52 %
Wochenperformance: -21,52 %
Platz 16
Quantum
Wochenperformance: -36,13 %
Wochenperformance: -36,13 %
Platz 17
Banca Ifis
Wochenperformance: -38,67 %
Wochenperformance: -38,67 %
Platz 18
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