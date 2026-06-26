ANALYSE-FLASH
Baader Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 92 Euro - 'Add'
- Baader Bank senkt Kursziel Hornbach auf 92 Euro
- Einstufung bleibt auf Add trotz Kurszielreduzierung
- Gemischter Jahresstart und leicht gesenkte Schätzungen
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 78,80 auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +1,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,88 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +14,21 %/+21,83 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 92 Euro
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Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
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Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: