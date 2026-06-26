Baader Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 92 Euro - 'Add'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 78,80 auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +1,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,88 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +14,21 %/+21,83 % bedeutet.