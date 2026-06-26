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    JPMORGAN stuft Fedex auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Fedex auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck ging am Freitag auf die ersten eigenständigen Zahlen der abgespaltenen Frachtsparte FedEx Freight und die anschließende Telefonkonferenz ein. Das Geschäftsjahr 2026 sei letztlich besser als erwartet gelaufen. Es bedürfe jedoch noch einiger Klärung hinsichtlich der Kosten und der Margen in der siebenmonatigen Übergangszeit zwischen Anfang Juni und Ende Dezember./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:31 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:32 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 284,9EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 15:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Brian P. Ossenbeck
    Analysiertes Unternehmen: Fedex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 460
    Kursziel alt: 460
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A




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