Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,46 % hoch – jetzt 4.085,57 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,46 % auf 4.085,57 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,96 %
|1 Monat
|-11,33 %
|3 Monate
|-8,78 %
|1 Jahr
|+21,58 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.360,46USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.085,57USD ein Wert von 12.157,8USD geworden – ein Gewinn von +21,58 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell überwiegend vorsichtig bis leicht negativ gegenüber Gold. Kurzfristig dominiert Abwärtsdruck durch stärkeren Dollar und höhere Realzinsen; weiterer Rücksetzer ist möglich. Langfristig bleiben Zentralbanken als Käufer sowie Gold als Inflations-/Diversifikationshedge relevant. Berichte über potenzielle Verkäufe Russlands/Irans werden diskutiert, Größenordnungen scheinen begrenzt. 14-Tage-Entwicklung: Rückgang, mit Potenzial zur Bodenbildung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|325,55EUR
|+0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,53EUR
|+0,60 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,62EUR
|+1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|301,74EUR
|+2,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,41EUR
|+2,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|484,58EUR
|+2,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|341,36EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,14EUR
|+0,96 %
|Long
|1
|0,00
|114,71EUR
|+0,62 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,226EUR
|-0,84 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.