Goldpreis schießt um +1,46 % hoch – jetzt 4.085,57 USD

+1,46 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat -11,33 % 3 Monate -8,78 % 1 Jahr +21,58 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.085,57. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.360,46USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.085,57USD ein Wert von 12.157,8USD geworden – ein Gewinn von +21,58 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell überwiegend vorsichtig bis leicht negativ gegenüber Gold. Kurzfristig dominiert Abwärtsdruck durch stärkeren Dollar und höhere Realzinsen; weiterer Rücksetzer ist möglich. Langfristig bleiben Zentralbanken als Käufer sowie Gold als Inflations-/Diversifikationshedge relevant. Berichte über potenzielle Verkäufe Russlands/Irans werden diskutiert, Größenordnungen scheinen begrenzt. 14-Tage-Entwicklung: Rückgang, mit Potenzial zur Bodenbildung.