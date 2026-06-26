Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.06.2026

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Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.