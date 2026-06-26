Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Zalando
Tagesperformance: -6,90 %
Tagesperformance: -6,90 %
Platz 1
Performance 1M: +14,66 %
Performance 1M: +14,66 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -5,99 %
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 2
Performance 1M: -13,70 %
Performance 1M: -13,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: Viele Beiträge betonen anhaltende Volatilität und Widerstand um die 170, sodass eine nachhaltige Überwindung dieser Marke fraglich bleibt. Gleichzeitig wird Potenzial durch eine mögliche Abspaltung bzw. den Verkauf der Industriesparte sowie weitere Kursphantasien von Jefferies diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 3
Performance 1M: +2,77 %
Performance 1M: +2,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.
BMW
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 4
Performance 1M: -22,48 %
Performance 1M: -22,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.
SAP
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 5
Performance 1M: -14,12 %
Performance 1M: -14,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 6
Performance 1M: -18,40 %
Performance 1M: -18,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend vorsichtiges Sentiment. Kurshinweis: Tradegate-Tief 74,12 €, 14-Tage-Performance nicht eindeutig. Umbau: bis zu 100.000 Stellenstreichungen, mögliche Werksschließungen; Kostenfenster wird verschlankt. Schulden ca. 500 Mrd. €, Ausgliederung Kernmarke/Komponenten. BEV-Zulassungen Jan–Mai VW/Skoda >70k, BYD ~8k. Sentiment vorsichtig; BEV-Dynamik hilft.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 7
Performance 1M: -14,89 %
Performance 1M: -14,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Mercedes-Benz Group. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht konkret angegeben. Technisch seitwärts, Unterstützungen bei ca. 30 € und ca. 20 €. Inflationär bereinigt wäre der Kursverlust real. Einige Nutzer sehen Chancen durch Axial-Flux-Motor und Verteidigungsinvestitionen und bewerten die Aktie als Kaufwert; andere bleiben skeptisch.
Merck
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 8
Performance 1M: +10,37 %
Performance 1M: +10,37 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 9
Performance 1M: +11,83 %
Performance 1M: +11,83 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,58%
|PUT: 48,42%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,16 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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