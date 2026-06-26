Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf 134,60 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 80,18 auf Tradegate (26. Juni 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um +1,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 39,68 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -12,39 %/+25,16 % bedeutet.