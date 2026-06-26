Wall Street leidet unter Chip-Ausverkauf, VW, Zalando drücken DAX – Öl sackt ab

An der Wall Street steuern S&P 500 und Nasdaq auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Im frühen US-Handel (Stand 16:30 Uhr) tendieren beide Indizes etwas schwächer, während sich der Dow-Jones-Index wie schon die Tage zuvor stabiler hält.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Europas Börsen klar im Minus

Der europäische Aktienmarkt hat seine Verluste im späten Handel am Freitag ausgebaut. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Aktuell (Stand 16:30 Uhr) fällt der DAX rund 1,3 Prozent auf 24.678 Zählern. Damit droht dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund 1,5 Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt.

Lediglich sechs der 40 Indexmitglieder können leichte Gewinne verbuchen. Größte Verlierer im DAX sind Zalando (-7,3%), denen eine Untersuchung der BaFin ins Haus steht und Siemens Energy (-5,2%), während SAP und E.ON leicht zulegen können. Volkswagen notiert 2,9 Prozent leichter. Der Autokonzern plant Berichten zufolge den Abbau von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen und die Schließung von vier Werken in Deutschland.

Der europäische Auswahlindex Euro-Stoxx-50 tendiert 0,9 Prozent schwächer, während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,8 Prozent abwärts geht.

Rohstoffe, Devisen & Krypto

Rohöl (Brent & WTI): Die Ölpreise geben um rund vier Prozent nach. Brent-Öl notiert bei 72,17 US-Dollar, während US-WTI auf 69,25 US-Dollar pro Barrel sinkt. Obwohl das kürzlich geschlossene 60-Tage-Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran den Markt zunächst beruhigte, bleiben Händler skeptisch. Berichte über anhaltende Spannungen und Instabilitäten in der strategisch wichtigen Straße von Hormus sorgen weiterhin für geopolitische Risiken. Derweil hat Saudi Aramco einen wichtigen Ölterminal wieder in Betrieb genommen, um die Exporte voranzutreiben.

Gold: Der Goldpreis hat seine jüngste Korrektur vorerst gestoppt, pendelt über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar und steigt um 1,4 Prozent am Tagesmarkt auf 4.084 US-Dollar pro Feinunze. Angesichts einer robusteren US-Konjunktur und einer falkenhaften Fed haben mehrere Großbanken ihre kurzfristigen Kursziele für das Edelmetall nach unten geschraubt.

Euro / US-Dollar: Beim meistgehandelten Währungspaar der Welt zeigt sich der Euro relativ stabil und verteuert sich um 0,4 Prozent auf 1,1416 US-Dollar.

Bitcoin (BTC): Die Kryptowährung Nummer eins koppelt sich vom globalen Tech-Ausverkaufs etwas ab und notiert mit einem Plus von 0,6 Prozent in den letzten 24 Stunden knapp unter der psychologischen Unterstützungslinie bei 59.557 US-Dollar. Analysten verweisen auf eine derzeit extrem hohe Korrelation (rund 88%) zum S&P 500 sowie anhaltende, millionenschwere Kapitalabflüsse aus den US-Spot-ETFs, die den Kurs belasten.

Asien: Brutaler Ausverkauf reißt Märkte von Rekordständen

An den asiatischen Handelsplätzen kam es in der Nacht zu einem regelrechten Beben, nachdem Investoren vor dem Wochenende im großen Stil Gewinne mitnahmen. Grund dafür sind massive Bedenken über die hohen Bewertungen und die immensen Infrastrukturkosten rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Der südkoreanische Kospi-Index stürzte zeitweise um mehr als 8 Prozent ab und schloss noch 5,8 Prozent schwächer. Titel von Samsung büßten 5,3 Prozent ein, für SK Hynix ging es 8,4 Prozent abwärts. Der Handel an der südkoreanischen Börse musste zeitweise für rund 20 Minuten komplett ausgesetzt werden.

In Japan sackte der Nikkei 225 um 4,2 Prozent ein und fiel zeitweise unter die Marke von 69.000 Zählern. Ein herber Rückschlag, nachdem die Indizes im laufenden Quartal noch historische Höchststände erklommen hatten. Der Hang Seng in Hongkong verlor 1,8 Prozent, während der festlandchinesische CSI 300 um 3,0 Prozent nachgab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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