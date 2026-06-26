Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes SILTRONIC-Sentiment: Kurzfristig Unsicherheit, Einstieg eher fraglich; eine konkrete 14‑Tage‑Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert. Kurzfristig steigt der Short Interest laut Beitrag 4 von 0,9% auf 1,13% (23.06.2026). Langfristig gilt KI‑Nachfrage als Treiber, aber Spot-/Verkaufspreise im Wafer-Markt sowie Bewertung/Management bleiben fraglich.