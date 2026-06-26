Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,96 %
Tagesperformance: +5,96 %
Platz 1
Performance 1M: -18,95 %
Performance 1M: -18,95 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -5,30 %
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 2
Performance 1M: -12,52 %
Performance 1M: -12,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes SILTRONIC-Sentiment: Kurzfristig Unsicherheit, Einstieg eher fraglich; eine konkrete 14‑Tage‑Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert. Kurzfristig steigt der Short Interest laut Beitrag 4 von 0,9% auf 1,13% (23.06.2026). Langfristig gilt KI‑Nachfrage als Treiber, aber Spot-/Verkaufspreise im Wafer-Markt sowie Bewertung/Management bleiben fraglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 3
Performance 1M: +1,98 %
Performance 1M: +1,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetONLINE-Forum: SUSS MicroTec ist gemischt, teils optimistisch. Positiv: MWB-Research erwartet Rekord-Auftragseingang (180–200 Mio. EUR) und erhöht Kursziel auf 120 EUR; BE Semi-Übernahmephantasie wird diskutiert. 2027/28 könnte KGV unter 30 erreichen. Technisch/fundamental: KI-Nachfrage treibt Nachfrage; 14-Tage-Entwicklung ist nicht explizit angegeben. Negativ: Zahlen werden als nicht stark beschrieben; Gewinnmitnahmen möglich. Fazit: vorsichtig optimistisch; zyklischer Halbleiter-Sektor entscheidend.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 4
Performance 1M: +2,77 %
Performance 1M: +2,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 5
Performance 1M: +1,62 %
Performance 1M: +1,62 %
Jenoptik
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 6
Performance 1M: +2,37 %
Performance 1M: +2,37 %
SAP
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 7
Performance 1M: -14,12 %
Performance 1M: -14,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Gemischtes Sentiment bei SAP auf wallstreetONLINE: Langfristig bullish durch KI-/Cloud-Wachstum und Regierungsprojekte; kurzfristig Druck durch ARP-Verzögerung, fehlende Aktienrückkäufe und jüngste Kursrückgänge. Jefferies senkte das Ziel auf 210 €. In den letzten 14 Tagen war der Kurs eher neutral bis leicht negativ; konkrete Prozentzahl variiert. Forum wallstreetONLINE namentlich erwähnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 8
Performance 1M: -3,07 %
Performance 1M: -3,07 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 9
Performance 1M: -3,52 %
Performance 1M: -3,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON ist gemischt, teils vorsichtig bis moderat optimistisch. Kernpunkte: gute Wafer-Ausbeute und Uniformität, TCO als Wettbewerbsvorteil; Preissetzungsmacht wird diskutiert. Gewinnmitnahmen nach starken Kursgewinnen. Skepsis gegenüber unrealistischen Auftragszahlen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, zuletzt aufwärts; konkrete Zahl fehlt.
PVA TePla
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 10
Performance 1M: -2,22 %
Performance 1M: -2,22 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 11
Performance 1M: -9,97 %
Performance 1M: -9,97 %
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