Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -5,93 %
Tagesperformance: -5,93 %
Platz 1
Performance 1M: -13,70 %
Performance 1M: -13,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy: Viele Beiträge betonen anhaltende Volatilität und Widerstand um die 170, sodass eine nachhaltige Überwindung dieser Marke fraglich bleibt. Gleichzeitig wird Potenzial durch eine mögliche Abspaltung bzw. den Verkauf der Industriesparte sowie weitere Kursphantasien von Jefferies diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,62 %
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 2
Performance 1M: +2,77 %
Performance 1M: +2,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.
BMW
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 3
Performance 1M: -22,48 %
Performance 1M: -22,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Infineon ist gemischt. Technische Bedenken (Doppeltop) stehen neben optimistischen Langfristperspektiven. Kursziele reichen von 80–110 € bis 2030; 110 € möglich, ca. 10–12% jährliche Rendite inkl. Dividende. Diskussion über Unterbewertung vs. US-Firmen, Fundamentals bleiben unklar. Insider-Verkäufe um 80,52 € gemeldet. Die 14-Tage-Performance wurde nicht angegeben.
Ferrari
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 4
Performance 1M: +6,77 %
Performance 1M: +6,77 %
SAFRAN
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 5
Performance 1M: +12,45 %
Performance 1M: +12,45 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 6
Performance 1M: -14,89 %
Performance 1M: -14,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Mercedes-Benz Group. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht konkret angegeben. Technisch seitwärts, Unterstützungen bei ca. 30 € und ca. 20 €. Inflationär bereinigt wäre der Kursverlust real. Einige Nutzer sehen Chancen durch Axial-Flux-Motor und Verteidigungsinvestitionen und bewerten die Aktie als Kaufwert; andere bleiben skeptisch.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 7
Performance 1M: -18,40 %
Performance 1M: -18,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend vorsichtiges Sentiment. Kurshinweis: Tradegate-Tief 74,12 €, 14-Tage-Performance nicht eindeutig. Umbau: bis zu 100.000 Stellenstreichungen, mögliche Werksschließungen; Kostenfenster wird verschlankt. Schulden ca. 500 Mrd. €, Ausgliederung Kernmarke/Komponenten. BEV-Zulassungen Jan–Mai VW/Skoda >70k, BYD ~8k. Sentiment vorsichtig; BEV-Dynamik hilft.
DANONE
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 8
Performance 1M: +18,21 %
Performance 1M: +18,21 %
SAP
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 9
Performance 1M: -14,12 %
Performance 1M: -14,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Gemischtes Sentiment bei SAP auf wallstreetONLINE: Langfristig bullish durch KI-/Cloud-Wachstum und Regierungsprojekte; kurzfristig Druck durch ARP-Verzögerung, fehlende Aktienrückkäufe und jüngste Kursrückgänge. Jefferies senkte das Ziel auf 210 €. In den letzten 14 Tagen war der Kurs eher neutral bis leicht negativ; konkrete Prozentzahl variiert. Forum wallstreetONLINE namentlich erwähnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 10
Performance 1M: +10,41 %
Performance 1M: +10,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit eine überwiegend positive Anlegerstimmung. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben. Erwartung weiterer Kursgewinne durch KI-/Server-Nachfrage; BofA erhöht Kursziel auf 2.022 EUR und nennt ASML Top-Pick, mit Blick auf ein volles Auftragsbuch für CY27. Langfristig starke Fundamentaldaten (Kapazitätserweiterung, Kundengewinne). Kurzfristig Risiko durch Zins-/Tech-Selloffs. Insgesamt bullish.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 11
Performance 1M: -7,69 %
Performance 1M: -7,69 %
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