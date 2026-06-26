Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.06.2026

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Gemischtes Sentiment bei SAP auf wallstreetONLINE: Langfristig bullish durch KI-/Cloud-Wachstum und Regierungsprojekte; kurzfristig Druck durch ARP-Verzögerung, fehlende Aktienrückkäufe und jüngste Kursrückgänge. Jefferies senkte das Ziel auf 210 €. In den letzten 14 Tagen war der Kurs eher neutral bis leicht negativ; konkrete Prozentzahl variiert. Forum wallstreetONLINE namentlich erwähnt.