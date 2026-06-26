Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 26.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 1
Performance 1M: +34,30 %
Performance 1M: +34,30 %
Lenzing
Tagesperformance: -3,85 %
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 2
Performance 1M: -1,31 %
Performance 1M: -1,31 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 3
Performance 1M: -12,11 %
Performance 1M: -12,11 %
PORR
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 4
Performance 1M: +28,54 %
Performance 1M: +28,54 %
Andritz
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: -1,48 %
Performance 1M: -1,48 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 6
Performance 1M: -1,93 %
Performance 1M: -1,93 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 7
Performance 1M: -12,46 %
Performance 1M: -12,46 %
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