JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 202,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +57,91 %/+64,32 % bedeutet.