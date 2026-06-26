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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Amazon auf Overweight mit Ziel 330
    • Amazon als großer Profiteur agentischer KI und Werbung
    • 2026 Werbeumsatz rund 83 Mrd bei 46 Prozent Marge
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth sieht den Internetriesen mit der drittgrößten Werbeplattform überhaupt als großen Profiteur agentischer KI. Im Jahr 2026 rechnet er insgesamt mit einem Werbeumsatz von etwa 83 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von etwa 46 Prozent, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 21:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 04:00 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 202,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +57,91 %/+64,32 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 330 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 330,00$, was eine Steigerung von +43,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursvolatilität und Kaufchancen nach jüngstem Rücksetzer, technische Unterstützungen (EMA200, Aufwärtstrendkanal) und offene GAPs (ca. 171–190 €). Es wird über Fundamentaldaten diskutiert: starkes AWS‑Wachstum, Prime Day zieht Umsatz ins Q2, FTC‑Prüfung des Werbegeschäfts, EU‑Regulierung, große Indien‑Investition und hohes Potenzial der Chip‑Sparte; zudem Bewertungen, Nachkäufe und ETP‑Alternativen werden thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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