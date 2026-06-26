ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar
- JPMorgan belässt Amazon auf Overweight mit Ziel 330
- Amazon als großer Profiteur agentischer KI und Werbung
- 2026 Werbeumsatz rund 83 Mrd bei 46 Prozent Marge
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth sieht den Internetriesen mit der drittgrößten Werbeplattform überhaupt als großen Profiteur agentischer KI. Im Jahr 2026 rechnet er insgesamt mit einem Werbeumsatz von etwa 83 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von etwa 46 Prozent, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 21:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 04:00 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 202,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,18 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +57,91 %/+64,32 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 330 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
schon wieder weniger Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cry.gif..na ja jedes ding hat 2 seiten + jetzt = die gelegenheit da nachzu kaufen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
Amazon Aktie: Andy Jassy nennt 50 Milliarden>>>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-an…
Amazon erzielt mit hauseigenen Prozessoren über 20 Milliarden Dollar Umsatz. Die Chip-Sparte könnte künftig als eigenständiges Geschäft 50 Milliarden wert sein.
Bei 214-218USD ist noch ein GAP =~188-190€ und