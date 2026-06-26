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    Besonders beachtet!

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    Nagarro Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.06.2026

    Am 26.06.2026 ist die Nagarro Aktie, bisher, um +9,01 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nagarro Aktie.

    Besonders beachtet! - Nagarro Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 26.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

    Nagarro Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nagarro Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,01 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nagarro Aktie. Nach einem Plus von +4,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,88, mit einem Plus von +9,01 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Nagarro Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,81 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +7,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nagarro -52,72 % verloren.

    Während Nagarro heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,05 %.

    Nagarro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,58 %
    1 Monat -12,39 %
    3 Monate -18,81 %
    1 Jahr -37,32 %
    Stand: 26.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Nagarro Aktie

    Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 520,73 Mio.EUR € wert.

    Wochenvorschau KW 27: Märkte im Wartemodus: Diese Termine zählen jetzt


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    Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nagarro

    +22,27 %
    +18,52 %
    -11,37 %
    -19,64 %
    -36,74 %
    -53,68 %
    -64,55 %
    +112,50 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
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