Eurokurs steigt über 1,14 US-Dollar

Gold hat aktuell sämtliche Gewinne des laufenden Jahres abgegeben. Auslöser waren vor allem wieder

aufflammende Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hochhalten könnte. Diese

Entwicklung traf insbesondere jene Marktteilnehmer, die Gold als kurzfristiges Zins- und Momentum-

Investment betrachtet hatten. Doch die beiden entscheidenden Nachfragequellen, die Gold seit 2022 von

rund 1.800 auf nahezu 5.600 US-Dollar getrieben haben, sind struktureller Natur und nach wie vor

vorhanden.

• Die erste tragende Säule des Goldbullenmarktes waren die Zentralbanken. Seit 2022 kaufen sie

Gold in großem Umfang, um ihre Reserven breiter aufzustellen und die Abhängigkeit vom US-Dollar

zu reduzieren. Zwar haben sich die Käufe zuletzt verlangsamt, doch die Gründe hierfür sind

überwiegend temporärer Natur. Im April lagen die Nettokäufe bei lediglich 19 Tonnen und damit

deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Allerdings kaufen Länder wie Polen,

China, Tschechien oder Kasachstan weiterhin kontinuierlich Gold hinzu. Verkäufe stammen vor

allem von Staaten, die unter akutem Währungsdruck stehen oder kriegsbedingte

Haushaltsprobleme finanzieren müssen, etwa die Türkei oder Russland. Dies spricht eher für eine

vorübergehende Mobilisierung von Goldreserven und zeigt, dass diese eben als das liquide Asset

genutzt werden können, wofür sie auch gedacht sind. Dies zeigt, dass die globale Diversifizierung

weg vom Dollar weitergehen wird.

• Die zweite Säule bildeten westliche und asiatische Gold-ETFs, die vor allem 2024 und Anfang 2026

erhebliche Zuflüsse verzeichneten. Diese Anleger reagieren deutlich sensibler auf Zinsen und

Renditen. Im März kam es zu Rekordabflüssen von rund 12 Milliarden US-Dollar, bevor sich die

Situation im April stabilisierte. Im Mai drehten die Kapitalströme erneut leicht ins Negative. Diese

ETF-Investoren agieren kurzfristig und orientieren sich stärker an Zinsfantasien und

Dollarbewegungen. Genau hier liegt die Ursache der jüngsten Goldschwäche.