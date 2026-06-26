Devisen
Eurokurs steigt über 1,14 US-Dollar
- Euro am Freitag bei 1,1422 US-Dollar gehandelt
- Gesunkene Ölpreise dämpften die Nachfrage nach Dollar
- US-Notenbanker äußerten Besorgnis über hohe Inflation
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag wieder über 1,14 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1422 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro zeitweise nur noch 1,1354 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1401 (Donnerstag: 1,1342) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8771 (0,8816) Euro.
Der Euro profitierte von den gesunkenen Ölpreisen, die ihre jüngste Talfahrt am Freitag nach einer kurzen Erholung am Vortag fortsetzten. Im Gegensatz zu den USA verfügt die Eurozone kaum über Ölvorkommen. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt. Sinkende Ölpreise dämpfen also die Nachfrage nach dem Dollar.
Aussagen von US-Notenbankern, die sich besorgt über die hohe Inflation gezeigt hatten, verliehen dem Dollar keinen Auftrieb. Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, bezeichnete die Inflation als "zweifellos erhöht". Der Notenbanker Austan Goolsbee, Präsident der regionalen Notenbank von Chicago, erkannte eine besorgniserregende Entwicklung der Inflation im Bereich Dienstleistungen.
Zuletzt hatte eine Spekulation auf höhere Zinsen in den USA im weiteren Verlauf des Jahres für eine allgemeine Dollar-Stärke gesorgt. Der Euro war unter Druck geraten und am Mittwoch mit 1,1325 Dollar auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86253 (0,86183) britische Pfund, 184,30 (183,57) japanische Yen und 0,9218 (0,9223) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.084 Dollar. Das waren rund 58 Dollar mehr als am Vortag./jsl/stw
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Gold hat aktuell sämtliche Gewinne des laufenden Jahres abgegeben. Auslöser waren vor allem wieder
aufflammende Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hochhalten könnte. Diese
Entwicklung traf insbesondere jene Marktteilnehmer, die Gold als kurzfristiges Zins- und Momentum-
Investment betrachtet hatten. Doch die beiden entscheidenden Nachfragequellen, die Gold seit 2022 von
rund 1.800 auf nahezu 5.600 US-Dollar getrieben haben, sind struktureller Natur und nach wie vor
vorhanden.
• Die erste tragende Säule des Goldbullenmarktes waren die Zentralbanken. Seit 2022 kaufen sie
Gold in großem Umfang, um ihre Reserven breiter aufzustellen und die Abhängigkeit vom US-Dollar
zu reduzieren. Zwar haben sich die Käufe zuletzt verlangsamt, doch die Gründe hierfür sind
überwiegend temporärer Natur. Im April lagen die Nettokäufe bei lediglich 19 Tonnen und damit
deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre. Allerdings kaufen Länder wie Polen,
China, Tschechien oder Kasachstan weiterhin kontinuierlich Gold hinzu. Verkäufe stammen vor
allem von Staaten, die unter akutem Währungsdruck stehen oder kriegsbedingte
Haushaltsprobleme finanzieren müssen, etwa die Türkei oder Russland. Dies spricht eher für eine
vorübergehende Mobilisierung von Goldreserven und zeigt, dass diese eben als das liquide Asset
genutzt werden können, wofür sie auch gedacht sind. Dies zeigt, dass die globale Diversifizierung
weg vom Dollar weitergehen wird.
• Die zweite Säule bildeten westliche und asiatische Gold-ETFs, die vor allem 2024 und Anfang 2026
erhebliche Zuflüsse verzeichneten. Diese Anleger reagieren deutlich sensibler auf Zinsen und
Renditen. Im März kam es zu Rekordabflüssen von rund 12 Milliarden US-Dollar, bevor sich die
Situation im April stabilisierte. Im Mai drehten die Kapitalströme erneut leicht ins Negative. Diese
ETF-Investoren agieren kurzfristig und orientieren sich stärker an Zinsfantasien und
Dollarbewegungen. Genau hier liegt die Ursache der jüngsten Goldschwäche.
Nabend Zusammen.
Lese recht viel bei Social Media mit. Resignation macht sich breit. Selbst Super-Bullen canceln oder verschieben ihre Kursziele. Andere sehen schon einen Bärenmarkt und rufen Tiefstkurse auf. Eine solche Stimmung hat in der Vergangenheit oft mit einer Bodenbildung bzw. Wende korreliert.