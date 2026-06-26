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    Bauarbeiten stoppen Direktzug Kopenhagen-Prag in Ferienzeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Direktverbindung Kopenhagen Prag pausiert vier Wochen
    • 18. Juli bis 15. August mindestens mit einem Umstieg
    • Ersatzbusse und weitere Umstiege an manchen Tagen
    Bauarbeiten stoppen Direktzug Kopenhagen-Prag in Ferienzeit
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Anfang Mai gestartete Bahnverbindung zwischen Kopenhagen und Prag wird ausgerechnet in der Ferienzeit vier Wochen lang nicht als Direktverbindung angeboten. Grund sind Bauarbeiten am Bahnknoten im Hamburg, wie der bundeseigene Konzern auf Anfrage der dpa mitteilte. Die Strecke kann daher vom 18. Juli bis 15. August nur mit mindestens einem Umstieg gefahren werden.

    Weil es zeitweise auch noch Baustellen auf dänischer Seite gibt, werden zwischen Hamburg und Kopenhagen an einigen Tagen nur Fahrten mit Ersatzbussen und weiteren Umstiegen angeboten.

    Die neue Direktverbindung von Prag nach Kopenhagen ist für die Deutsche Bahn und ihre Partner in Tschechien und Dänemark von großer Bedeutung. Es handelt sich dabei um das erste EU-Pilotprojekt für neue Bahnverbindungen über Grenzen hinweg. Die Verbindung wurde Anfang Mai gestartet, seit dem 14. Juni sind tägliche zwei Zugpaare (Hin- und Rückfahrt) sowie eine saisonale Verbindung über Nacht unterwegs. Für die Fahrt von Kopenhagen nach Berlin sind rund sieben Stunden eingeplant, für die gesamte Strecke von Kopenhagen bis Prag elf Stunden.

    Neben der DB sind die Tschechische Bahn (?D) und die Dänischen Staatsbahnen (DSB) beteiligt. Bei einem Festakt wurde die Verbindung heute am Berliner Hauptbahnhof mit viel politischer Prominenz symbolisch in Betrieb genommen./nif/DP/zb







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