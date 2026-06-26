Bauarbeiten stoppen Direktzug Kopenhagen-Prag in Ferienzeit

BERLIN (dpa-AFX) - Die Anfang Mai gestartete Bahnverbindung zwischen Kopenhagen und Prag wird ausgerechnet in der Ferienzeit vier Wochen lang nicht als Direktverbindung angeboten. Grund sind Bauarbeiten am Bahnknoten im Hamburg, wie der bundeseigene Konzern auf Anfrage der dpa mitteilte. Die Strecke kann daher vom 18. Juli bis 15. August nur mit mindestens einem Umstieg gefahren werden.

Weil es zeitweise auch noch Baustellen auf dänischer Seite gibt, werden zwischen Hamburg und Kopenhagen an einigen Tagen nur Fahrten mit Ersatzbussen und weiteren Umstiegen angeboten.