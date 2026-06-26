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    Fünf technologische Durchbrüche

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    Huawei bringt die LUTERRA-Plattform der nächsten Generation für netzbildende Energiespeichersysteme (ESS) auf den Markt

    MÜNCHEN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Intersolar Europe 2026 veranstaltete Huawei die „2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch" unter dem Motto „Making the Most of Every Ray".

    2026 Huawei FusionSolar Strategy & New Product Launch

    Huawei gab die offizielle Umbenennung seiner ESS-Lösungsmarke von LUNA in LUTERRA bekannt und stellte die Smart-String-Grid-Forming-ESS-Plattform der nächsten Generation, LUTERRA, vor. Die Plattform unterstützt eine Wechselspannung von 1000 V und bietet mit 12,5 MW/50 MWh die branchenweit optimale Anlagenleistung.

    Huawei's next-generation Smart String Grid-Forming ESS Platform LUTERRA

    Nutzung von Technologien zur Netzstabilisierung und KI zur Entwicklung szenariobasierter Lösungen

    Steven Zhou, Leiter der Produktlinie „Smart PV & ESS" bei Huawei Digital Power, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Die Energie für eine netzbildende und intelligente Zukunft – die Entwicklung erneuerbarer Energien vorantreiben". Zhou sagte: „Zukünftige PV- und ESS-Produkte müssen sich zu netzunterstützenden Anlagen weiterentwickeln." Zukunftssichere Flexibilität, Netzbildungsfähigkeit und Intelligenz werden unverzichtbar sein. Huawei hat sich schon immer intensiv mit der Forschung im Bereich der Leistungselektronik und der digitalen Technologien beschäftigt. Wir treiben kontinuierlich Innovationen voran und bauen branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Netzformung, KI sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg auf. „Diese Kernkompetenz wird unsere umfassenden Smart-PV- und ESS-Lösungen stärken, um unseren Kunden einen maximalen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig die Netzstabilität bei hohem Anteil erneuerbarer Energien zu gewährleisten."

    Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

    LUTERRA setzt mit fünf technologischen Durchbrüchen neue Maßstäbe in der Branche

    Steve Zheng, Präsident des Geschäftsbereichs Smart ESS bei Huawei Digital Power, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „E-volving for Higher Returns" und stellte offiziell die Smart-String-Netzbildungs-ESS-Plattform der nächsten Generation, LUTERRA, vor. Zheng sagte: „Huawei LUTERRA stellt einen großen Fortschritt bei der Bereitstellung maximaler Energiedichte von einem einzelnen Schrank bis hin zu ganzen Arrays dar. Es umfasst vier Grundwerte: Optimale Investition, höhere Renditen, netzbildende Funktionen auf Anlagenebene und C2G-Sicherheit – all dies macht es zu einer hervorragenden Wahl für Kunden, die ESS für neue Stromversorgungssysteme einrichten möchten."

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    PR Newswire (dt.)
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