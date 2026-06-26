ROUNDUP/Aktien New York
Tech-Werte geben wieder nach - Gewinnmitnahmen
- US-Technologiewerte unter Druck, Nasdaq fällt
- Preiserhöhungsängste dämpfen Chipnachfrage und Stimmung
- On Semiconductor stürzt 21 Prozent ab, Synaptics-Deal
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholung am Vortag sind US-Technologiewerte zum Wochenschluss wieder unter Druck geraten. Marktbeobachter verwiesen am Freitag auf zunehmende Zweifel der Anleger, ob die Konsumenten die anstehenden Preisanhebungsrunden bei den Technologiekonzernen noch in der Masse mittragen werden.
Der Nasdaq 100 fiel um 0,9 Prozent auf 29.181 Punkte. Anleger machten bei solchen Aktien Kasse, deren Kurse zuvor im Zuge der Hoffnung auf hohe Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI) in die Höhe geschnellt waren. Für den technologielastigen Index deutet sich auf Wochensicht ein Verlust von 4 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,1 Prozent auf 7.347 Punkte nach. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,1 Prozent auf 51.867 Punkte. Hier deutet sich auf Wochensicht ein Gewinn an. Erst am Donnerstag hatte der Leitindex ein Rekordhoch erreicht.
Halbleiteraktien gaben auf breiter Front nach, da die Anleger angesichts angekündigter Preiserhöhungen bei Apple-Produkten und jenen anderer Elektronikunternehmen zunehmend die Nachhaltigkeit der Chip-Nachfrage anzweifeln. Eine mögliche Verzögerung des Börsengangs des KI-Highflyers und ChatGPT-Erfinders OpenAI, über die die "New York Times" berichtete, dämpfe zudem die Risikobereitschaft, hieß es.
Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."
So fielen die Papiere von Micron um mehr als 4 Prozent, nachdem sie am Donnerstag um gut 16 Prozent auf ein Rekordhoch geklettert waren. Für die Anteilsscheine der KI-Chipwerte AMD und Marvell Technology ging es am um knapp 3 und mehr als 5 Prozent nach unten.
Die Aktien von On Semiconductor sackten um 21 Prozent ab, nachdem der Chiphersteller die Übernahme von Synaptics im Zuge eines reinen Aktientauschs avisiert hatte. Analysten befürchten, dass die Übernahme eines Unternehmens, das im Bereich Smart Devices tätig ist, das Kerngeschäft mit Halbleitern für KI-Rechenzentren beeinträchtigen könnte. Die Anteilsscheine von Synaptics legten moderat zu.
Für die Papiere des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab ging es um mehr als vier Prozent nach oben. Der Anbieter von Trägerraketen hatte bekanntgegeben, dass die US-Weltraumbehörde NASA ihn ausgewählt hat, ab Anfang 2027 drei Starts für die beiden Missionen PolSIR und TSIS-2 durchzuführen./la/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 451,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,18 Bil..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -48,69 %/+48,67 % bedeutet.
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Einkaufsliste..
Stellt man die einmal graphisch da (und sammelt alles was kleiner als 1% hat unter „others“), sieht man, dass Deutschland hier gar nicht auftaucht. Es fehlen auch Russland, China und Indien – die hatte ich schon im Screener aussortiert.
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Die Länderverteilung ist interessant. Wie zu erwarten liegen die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von „others“ und Japan. Dann kommt direkt Taiwan, dann Canada und Great Britain. Zumindest Taiwan hätte ich nicht auf Platz 3 erwartet.
Schauen wir uns dann einmal das „Gewinner“ und „Verlierer“ Diagramm an
Man sieht im Gewinner-Bereich ganz oben rechts ausschliesslich asiatische Werte, Taiwan, Japan und Korea. Betrachtet man den gesamten Gewinner-Quadranten – also der Bereich, bei dem sowohl mittel- als auch kurzfirstige Peformance den jeweiligen Median übertrifft - hat es dann auch ein paar westliche Werte. Ich hab jetzt die Linien mal weggelassen, weil man den Text ohnehin schwer lesen kann. Eine Korrelation zu ROIC kann ich in dieser Darstellung nicht erkennen.
Schaut man sich nun die Rendite verteilung (Total Return über 5Y) an, sieht man, dass es überhaupt keine negativen Renditen gibt. Das fand ich beeindruckend…
Und schauen wir einmal nach den vertretenen Sektoren, dann dominiert Öl, Semiconductor und Metals/Mining… das hätten wir auch so erwartet.
Diese Sektoren sind aber ein klein wenig ‚heiss‘ gelaufen..
Ich kann jetzt nicht alle 500 Werte der Liste posten und ich bin auch noch mit der Auswertung nicht ganz durch… aber ich hätte mal mit „Machinery“ gestartet.
Das Wort zum Sonntag zum Nachdenken heute von Thierry Borgeat;
Meinung
Was haben Sie sich nur gedacht?
Die Hälfte des S&P 500 konzentriert sich inzwischen auf Aktien, die mehr als das Zehnfache ihres Umsatzes kosten. Was passiert von hier aus? Die Geschichte liefert Hinweise. Dieser Beitrag ist keine Prognose, sondern eine Übung in Arithmetik. Und Arithmetik kennt keine Gefühle.