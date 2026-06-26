JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Halbjahreszahlen des Versicherers Ende Juli habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für 2027 und 2028 um ein beziehungsweise zwei Prozent angehoben, schrieb Farooq Hanif in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im laufenden Jahr traut er Axa ein achtprozentiges EPS-Wachstum zu und sieht sich damit über dem Marktkonsens. Die Aktie bleibe zudem günstig bewertet./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 15:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 43,24EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 17:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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