Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.082,45USD pro Feinunze und notiert damit +1,38 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,19USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,39 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 72,21USD und verzeichnet ein Minus von -3,74 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,83USD und verzeichnet ein Minus von -3,64 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.209,50USD
|+1,72 %
|Platin
|1.632,00USD
|+2,35 %
|Kupfer London Rolling
|13.294,41USD
|+0,02 %
|Aluminium
|3.180,17PKT
|-0,62 %
|Erdgas
|3,327USD
|+1,89 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -3,74 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.06.26, 17:29 Uhr.