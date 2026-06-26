Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 26.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.082,45USD pro Feinunze und notiert damit +1,38 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,19USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,39 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 72,21USD und verzeichnet ein Minus von -3,74 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,83USD und verzeichnet ein Minus von -3,64 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.209,50 USD +1,72 % Platin 1.632,00 USD +2,35 % Kupfer London Rolling 13.294,41 USD +0,02 % Aluminium 3.180,17 PKT -0,62 % Erdgas 3,327 USD +1,89 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -3,74 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 26.06.26, 17:29 Uhr.