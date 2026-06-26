Ungarns radikale Kehrtwende lässt die Märkte jubeln

Das deutlichste Zeichen für das neue Vertrauen der Investoren spiegelt sich am Anleihemarkt wider. Ungarns Staatsanleihen verzeichnen eine historische Rallye. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen ungarischen Staatsanleihe ist auf 5,15 Prozent gefallen. Damit hat sich der Abstand (Spread) zu den britischen Staatsanleihen (Gilts) mit ähnlicher Laufzeit auf weniger als einen halben Prozentpunkt verringert. Zum Vergleich: Noch im März forderten Investoren einen massiven Risikoaufschlag von 2,6 Prozentpunkten, um ungarische Forint-Schulden gegenüber britischen Papieren zu halten.

Über eineinhalb Jahrzehnte hinweg stand Ungarn unter Premierminister Viktor Orban für einen wirtschaftspolitischen Sonderweg. Ein von Nationalismus geprägter Kurs und ständige Reibereien mit Brüssel führten dazu, dass das Land mit den höchsten Kreditkosten der Europäischen Union belastet war. Doch seit der Amtsübernahme des neuen Ministerpräsidenten Peter Magyar erlebt das Land eine fundamentale geopolitische und ökonomische Kehrtwende – und die internationalen Finanzmärkte reagieren mit einer Euphorie, die noch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen wäre.

Diese Annäherung ist umso erstaunlicher, wenn man die Kreditbewertungen der beiden Länder vergleicht. S&P Global Ratings stuft die ungarischen Verbindlichkeiten mit "BBB-", der niedrigsten Stufe über dem spekulativen "Ramsch"-Niveau, und mit negativem Ausblick ein. Demgegenüber hält Großbritannien die Note "AA", die dritthöchste Note mit stabilem Ausblick und genießt damit eine sehr hohe Kreditwürdigkeit. Zudem wird das britische Pfund im elitären G10-Währungskorb gehandelt. Aber trotzdem bewerten Bond-Investoren das Risiko beider Länder de facto fast gleich.

Auch der Abstand zu den als extrem sicher geltenden deutschen Bundesanleihen (Bestnote "AAA") hat sich innerhalb von nur drei Monaten auf 2,3 Prozentpunkte halbiert.

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Hinter dieser Entwicklung steht die radikale außen- und finanzpolitische Neuausrichtung unter Peter Magyar nach seinem erdrutschartigen Wahlsieg im April. Die neue Regierung setzt auf eine enge Integration mit der Europäischen Union und ihre Strategie trägt bereits Früchte. Magyar hat erfolgreich den Zugang zu mehr als 16 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Hilfsgeldern ausgehandelt. Zudem hat die Regierung offiziell zugesagt, alle notwendigen Kriterien zu erfüllen, um den Euro bis zum Jahr 2030 einzuführen.

Ungarn profitiert aktuell auch von einer gegenläufigen Dynamik in Großbritannien. Während in Budapest Optimismus herrscht, kämpft das Vereinigte Königreich mit wirtschaftlicher Stagnation. Der britische Premierminister Keir Starmer trat im Zuge der Bemühungen zurück, die Wirtschaft ohne weitere Haushaltslockerungen anzukurbeln; die Renditen britischer Gilts waren im Mai nach verlorenen Kommunalwahlen und steigenden Ölpreisen zeitweise auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzenten von nahe 5,2 Prozent geklettert.

Wie groß der Appetit der Anleger nach ungarischen Bonds ist, zeigte sich bei einer jüngsten Anleiheauktion der Schuldenagentur in Budapest: Statt der geplanten Summe wurden Papiere im Volumen von 201 Milliarden Forint (rund 570 Millionen Euro) platziert – das Dreifache des ursprünglichen Ziels. Parallel dazu legte der Forint allein im bisherigen Jahresverlauf um 8,9 Prozent gegenüber dem Euro zu und gegenüber dem britischen Pfund um 7,9 Prozent. Analysten und Fondsmanager sehen zwar weiterhin großes Potenzial, dämpfen jedoch zu hohe Erwartungen vor verfrühtem Überschwang. Die Märkte würden aktuell vor allem die politischen Versprechungen der frühen Phase dieser wirtschaftlichen Kehrtwende einpreisen, warnen die Experten.

Um den Weg in die Eurozone tatsächlich zu ebnen, muss Ungarn fundamentale und schmerzhafte Hausaufgaben erledigen: Das Inflationsziel muss nachhaltig gesenkt und das Haushaltsdefizit drastisch abgebaut werden. Wenn dies gelingt, könnte eine positive Rückkopplungsschleife entstehen, die die Renditen ungarischer Staatsanleihen noch näher an das Niveau etablierter Euro-Länder heranführt. Ungarn hat den Pfad der Isolation verlassen – der harte Weg der ökonomischen Annäherung hat jedoch gerade erst begonnen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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