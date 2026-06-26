Merz will Gesundheitswirtschaft stärken
- Merz fordert Stärkung der Gesundheitswirtschaft
- Barleben zählt zu den modernsten Medizinstandorten
- Gesundheitssektor schafft künftig die meisten Jobs
BARLEBEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die industrielle Gesundheitswirtschaft in Deutschland stärken. Der Gesundheitssektor sei der "am schnellsten wachsende Sektor unserer Volkswirtschaft", sagte Merz nach einem Besuch beim Pharmaunternehmen Sandoz in Barleben in Sachsen-Anhalt. In diesem Bereich würden in den nächsten Jahren die meisten neuen Arbeitsplätze geschaffen, so Merz.
In den vergangenen Jahren habe man gesehen, dass es bei Lieferketten Abhängigkeiten gebe, sagte der CDU-Politiker. "Deshalb ist eine starke industrielle Basis für resiliente und verlässliche Versorgung von Patientinnen und Patienten in Deutschland und in Europa mit kritischen Arzneimitteln für uns eine strategische Frage." Der Kanzler betonte, dass Sachsen-Anhalt dabei ein wichtiger Standort sei.
Mit knapp 1.400 Mitarbeitern zählt der Standort Barleben nach Angaben von Sandoz zu den modernsten Medizinproduktionszentren Europas. Dort werden pro Jahr mehr als elf Milliarden Tabletten hergestellt.
Sachsen-Anhalt soll nach dem Willen von Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) zu einem der Top-Pharmastandorte in ganz Europa werden. Schulze verwies auf verschiedene Investitionen, die es aktuell schon im Land gebe. Es gehe hier um die Zukunftsfähigkeit des Bundeslandes, sagte Schulze./cki/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sandoz Group Aktie
Die Sandoz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 77,98 auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sandoz Group Aktie um +7,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Sandoz Group bezifferte sich zuletzt auf 34,24 Mrd..
Sandoz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0002. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
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Die Sandoz Group AG nutzt das Jubiläum ihres ersten Biosimilars zur strategischen Positionsbestimmung. Mit der Zulassung von Omnitrope im Jahr 2006 legte Sandoz den Grundstein für einen Markt, der sich inzwischen zu einem zentralen Pfeiler moderner Gesundheitssysteme entwickelt hat.
https://www.bondguide.de/topnews/sandoz-feiert-20-jahre-biosimilars-und-sieht-die-naechste-milliardenchance/
Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 75 (51.40) Fr. Rechnet im ersten Moment zwar mit einem eher vorsichtigen Ausblick für 2026. Jegliche Kursschwächen deswegen seien Kaufgelegenheiten, wie der zuständige Analyst meint.
https://www.payoff.ch/news/sandoz-das-naechste-kapitel