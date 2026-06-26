Wochenausblick – Blick auf US-Arbeitsmarkt, Konjunkturdaten und das Ende des ersten Börsenhalbjahres

Die kommende Handelswoche vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 dürfte ganz im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten aus den USA und Europa stehen. Gleichzeitig markiert sie den Abschluss des ersten Börsenhalbjahres, weshalb institutionelle Investoren ihre Portfolios neu ausrichten dürften. Nach einer von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, einer anhaltenden KI-Rally und geldpolitischen Spekulationen geprägten Vorwoche richtet sich der Fokus nun verstärkt auf die konjunkturelle Entwicklung und die Frage, ob die Weltwirtschaft ihren moderaten Wachstumskurs fortsetzen kann.

Hier geht’s zur Analyse von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst, bei CMC Markets.

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