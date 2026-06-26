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    Wochenausblick – Blick auf US-Arbeitsmarkt, Konjunkturdaten und das Ende des ersten Börsenhalbjahres

    Die kommende Handelswoche vom 29. Juni bis 3. Juli 2026 dürfte ganz im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten aus den USA und Europa stehen. Gleichzeitig markiert sie den Abschluss des ersten Börsenhalbjahres, weshalb institutionelle Investoren ihre Portfolios neu ausrichten dürften. Nach einer von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, einer anhaltenden KI-Rally und geldpolitischen Spekulationen geprägten Vorwoche richtet sich der Fokus nun verstärkt auf die konjunkturelle Entwicklung und die Frage, ob die Weltwirtschaft ihren moderaten Wachstumskurs fortsetzen kann.

    Hier geht’s zur Analyse von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst, bei CMC Markets. 

     





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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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