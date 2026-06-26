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    JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo auf "Buy" belassen. Die im Mai weiter gestiegenen Frachtraten und Aufträge bestätigten den robusten US-Nutzfahrzeugzyklus, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dies sei vor allem für Daimler Truck wichtig, da das Unternehmen dort fast zwei Drittel seines operativen Gewinns (Ebit) erwirtschafte. In Europa - dem für Volvo und Traton ergebnismäßig wichtigsten Markt - hätten sich die Zulassungen überraschend positiv entwickelt, wobei die Dynamik aber nachgelassen habe und weiter sinken könnte./gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:47 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 29,23EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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