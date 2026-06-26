DAX & Co. im Sinkflug – US-Börsen ziehen davon: So groß ist die Lücke

Entwicklung der Indizes

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Die deutschen Aktienindizes haben am heutigen Handelstag deutlich schwächer tendiert, während die großen US-Leitindizes zulegen konnten. Der DAX notiert aktuell bei 24.688,95 Punkten und liegt damit 1,11 Prozent im Minus. Noch deutlicher unter Druck steht der MDAX, der bei 31.625,62 Punkten um 1,63 Prozent nachgibt und damit die schwächste Entwicklung unter den betrachteten Indizes zeigt. Der SDAX hält sich etwas besser, verliert aber dennoch 0,66 Prozent auf 17.752,17 Punkte. Der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend ebenfalls nicht entziehen und steht bei 3.858,26 Punkten, ein Minus von 0,58 Prozent. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die US-Börsen fester. Der Dow Jones steigt auf 52.110,34 Punkte und gewinnt 0,34 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 legt sogar um 0,45 Prozent auf 7.387,05 Punkte zu. Damit zeigt sich eine deutliche Divergenz zwischen den Märkten: Während die deutschen Leitindizes geschlossen im Minus liegen und vor allem die Nebenwerte im MDAX stärker unter Druck geraten, setzen die US-Indizes ihren Aufwärtstrend fort und können im Tagesverlauf weitere Gewinne verbuchen.