OpenAI verschiebt Börsengang – was machen Oracle, Microsoft und Co.?

OpenAI erwägt, den Börsengang auf 2027 zu verschieben, um die angestrebte Bewertung von bis zu einer Billion Dollar nicht mit einem früheren, niedrigeren Preis zu gefährden.

Der mögliche Zeitverzug hat sofort auf exponierte KI-Titel durchgeschlagen: Oracle, CoreWeave und SoftBank stehen unter Druck, weil ihre Investmentstorys stark an OpenAIs Kapitalbedarf und Wachstumspfad hängen. Besonders sensibel ist SoftBank, das mit einem Einsatz von rund 65 Milliarden Dollar als einer der größten Anteilseigner gilt. Oracle ist über einen bis 2030 angelegten Rechenzentrumsdeal von rund 300 Milliarden Dollar eingebunden, CoreWeave über Vereinbarungen von bis zu 22 Milliarden Dollar.