PSP Swiss Property verkauft Richtipark in Wallisellen – EBITDA 2026 erhöht
Verkauf, Gewinnsprung und stabile Aussichten: Der Richtipark-Deal in Wallisellen verändert die EBITDA-Prognose 2026 deutlich – bei unverändert tiefer Leerstandsquote.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Verkauf des Richtiparks in Wallisellen für CHF 150 Mio. Kaufpreis, plus Earn-out-Zahlungen von bis zu CHF 24.75 Mio. in Folgejahren.
- EBITDA-Prognose 2026 erhöht auf CHF 335 Mio. (ohne Liegenschaftserfolge).
- Grund der Anpassung: +CHF 40 Mio. EBITDA durch Verkauf des Richtiparks und Wegfall von CHF 15 Mio. EBITDA durch Zurückstellung eines Verkaufsprojekts.
- Für 2026 sind keine weiteren Verkäufe von Entwicklungsprojekten vorgesehen.
- Leerstands-Prognose für das gesamte Portfolio bleibt unverändert bei 3.5% per Ende 2026.
- Halbjahresergebnis 2026 wird am 18. August 2026 veröffentlicht; Telefonkonferenz (Englisch) am 29. Juni 2026 mit Registrierungspflicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PSP Swiss Property ist am 18.08.2026.
Der Kurs von PSP Swiss Property lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 159,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im
Plus.
+1,11 %
+2,87 %
-3,35 %
-5,33 %
+2,68 %
+58,30 %
+46,54 %
+89,31 %
+398,51 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte