Wall Street dreht ins Plus, DAX schließt tiefrot – Öl sackt ab, Goldpreis steigt

An der Wall Street haben die großen Indizes ihre frühen Verluste abgeschüttelt und einheitlich ins Plus gedreht. S&P 500 und Dow-Jones-Index ziehen zuletzt (18:00 Uhr) jeweils 0,2 Prozent an, während sich der Nasdaq Composite 0,1 Prozent über der Nulllinie hält. Das liegt vor allem daran, dass Schwergewichte wie Johnson & Johnson , Microsoft und IBM zulegen können.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Europas Börsen klar im Minus

Der europäische Aktienmarkt hat seine Verluste im späten Handel am Freitag ausgebaut. Die Trendwende der US-Börsen kam für Europa zu spät. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Der DAX schloss rund 1,3 Prozent schwächer auf 24.681,72 Zählern. Damit verzeichnet der deutsche Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund 1,5 Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt.

Lediglich elf der 40 Indexmitglieder konnten Gewinne verbuchen. Größte Verlierer im DAX waren Zalando (-6,3%), denen eine Untersuchung der BaFin ins Haus steht und Siemens Energy (-5,8%), während SAP (+2,2%) und Beiersdorf (+2,1%) zulegen konnten. Volkswagen schloss 3,9 Prozent leichter. Der Autokonzern plant Berichten zufolge den Abbau von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen und die Schließung von vier Werken in Deutschland.

Der europäische Auswahlindex Euro-Stoxx-50 büßte bei Handelsschluss 0,7 Prozent ein, während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,7 Prozent abwärts ging.

Rohstoffe, Devisen & Krypto

Rohöl (Brent & WTI): Die Ölpreise geben um rund vier Prozent nach. Brent-Öl notiert bei 72,20 US-Dollar, während US-WTI auf 69,43 US-Dollar pro Barrel sinkt. Obwohl das kürzlich geschlossene 60-Tage-Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran den Markt zunächst beruhigte, bleiben Händler skeptisch. Berichte über anhaltende Spannungen und Instabilitäten in der strategisch wichtigen Straße von Hormus sorgen weiterhin für geopolitische Risiken. Derweil hat Saudi Aramco einen wichtigen Ölterminal wieder in Betrieb genommen, um die Exporte voranzutreiben.

Gold: Der Goldpreis hat seine jüngste Korrektur vorerst gestoppt, pendelt über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar und steigt um 1,6 Prozent am Tagesmarkt auf 4.090 US-Dollar pro Feinunze. Angesichts einer robusteren US-Konjunktur und einer falkenhaften Fed haben mehrere Großbanken ihre kurzfristigen Kursziele für das Edelmetall nach unten geschraubt.

Euro / US-Dollar: Beim meistgehandelten Währungspaar der Welt zeigt sich der Euro relativ stabil und verteuert sich um 0,3 Prozent auf 1,1403 US-Dollar.

Bitcoin (BTC): Die Kryptowährung Nummer eins koppelt sich vom globalen Tech-Ausverkaufs etwas ab und notiert mit einem Plus von 1,8 Prozent in den letzten 24 Stunden knapp über der psychologischen Unterstützungslinie bei 60.253 US-Dollar. Analysten verweisen auf eine derzeit extrem hohe Korrelation (rund 88%) zum S&P 500 sowie anhaltende, millionenschwere Kapitalabflüsse aus den US-Spot-ETFs, die den Kurs belasten. Ether steigt 1,5 Prozent.

Asien: Brutaler Ausverkauf reißt Märkte von Rekordständen

An den asiatischen Handelsplätzen kam es in der Nacht zu einem regelrechten Beben, nachdem Investoren vor dem Wochenende im großen Stil Gewinne mitnahmen. Grund dafür sind massive Bedenken über die hohen Bewertungen und die immensen Infrastrukturkosten rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Der südkoreanische Kospi-Index stürzte zeitweise um mehr als 8 Prozent ab und schloss noch 5,8 Prozent schwächer. Titel von Samsung büßten 5,3 Prozent ein, für SK Hynix ging es 8,4 Prozent abwärts. Der Handel an der südkoreanischen Börse musste zeitweise für rund 20 Minuten komplett ausgesetzt werden.

In Japan sackte der Nikkei 225 um 4,2 Prozent ein und fiel zeitweise unter die Marke von 69.000 Zählern. Ein herber Rückschlag, nachdem die Indizes im laufenden Quartal noch historische Höchststände erklommen hatten. Der Hang Seng in Hongkong verlor 1,8 Prozent, während der festlandchinesische CSI 300 um 3,0 Prozent nachgab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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