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    US-Anleihen

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    Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

    US-Anleihen - Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg am Nachmittag um 0,16 Prozent auf 110,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,37 Prozent.

    Die Anleihen profitierten von den gesunkenen Ölpreisen, die ihre jüngste Talfahrt am Freitag nach einer kurzen Erholung am Vortag fortsetzten. Eine Zunahme der Spannungen im Nahen Osten hatte am Donnerstag nur vorübergehend die Ölpreise gestützt. Ein mutmaßlich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus stellte das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe.

    Die Ausschläge am Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen. Schließlich erklärte US-Präsident Donald Trump am späten Donnerstag, dass die Meerenge offen sei. Die Ölpreise gerieten daher wieder unter Druck.

    Die sinkenden Ölpreise dämpften die Erwartungen auf Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Aussagen von Notenbankern, die sich besorgt über die hohe Inflation gezeigt hatten, belasteten die Anleihen in diesem Umfeld nicht. Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, bezeichnete die Inflation als "zweifellos erhöht". Der Notenbanker Austan Goolsbee, Präsident der regionalen Notenbank von Chicago, erkannte eine besorgniserregende Entwicklung der Inflation im Bereich Dienstleistungen.

    US-Konjunkturdaten spielten am Markt weniger eine Rolle. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juni aufgehellt. Besonders stark verbesserten sich die Erwartungen der Verbraucher. Auch die Bewertung der aktuellen Lage stieg an. Insgesamt bewegt sich der Indikator weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. "Die Lebenshaltungskosten stehen bei den Verbrauchern weiterhin im Vordergrund", schrieb Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Bereits den dritten Monat in Folge gab mehr als die Hälfte der Verbraucher spontan an, dass die hohen Preise ihre persönliche finanzielle Situation belasten."/jsl/zb







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